Manfred Weber (PPE) : "Freiner l'immigration irrégulière pour éviter la montée de l'extrême droite"

Les gouvernements doivent être en mesure de prouver qu'ils peuvent gérer l'immigration de manière efficace, a averti Manfred Weber.

PUBLICITÉ

"Les gens veulent des résultats. Et cela signifie, concrètement, que nous devons réduire le nombre d'arrivées irrégulières", a affirmé le chef allemand du Parti populaire européen (PPE) de centre-droit ce mercredi.

Au cours des dix premiers mois de l'année 2023, l'Union européenne a enregistré près de 331 000 franchissements irréguliers des frontières, la route de la Méditerranée centrale étant à l'origine de la grande majorité des incidents. Ces chiffres représentent le niveau le plus élevé pour cette période, depuis 2015.

"Les centres d'accueil en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne sont pleins. Les gens voient les images de Lampedusa. C'est la réalité sur le terrain", a poursuivi Manfred Weber. "Les gens veulent un État qui résout les problèmes, qui gère les choses. Et jusqu'à présent, nous ne l'avons pas fait".

"Soixante pour cent des personnes arrivant par la Méditerranée ne sont pas autorisées à rester. Ils doivent rentrer chez eux. En ce qui concerne les retours, l'État ne fonctionne pas", ajoute-t-il.

Lors d'une réunion avec des journalistes à laquelle Euronews a assisté, Manfred Weber, dont le groupe, le PPE, est la plus grande formation du Parlement européen, a évoqué les récents résultats des élections néerlandaises, qui ont abouti à la victoire surprenante de Geert Wilders et de son parti d'extrême droite anti-islam PVV, après une campagne dominée par la crise du coût de la vie, le manque de logements abordables et l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile.

Le résultat a été interprété comme une sévère réprimande pour les partis centristes qui ont dominé la politique néerlandaise, pendant plus d'une décennie. Bien que l'on ne sache pas encore si Geert Wilders sera en mesure d'obtenir une majorité gouvernementale et de devenir premier ministre, ses bons résultats font craindre une poussée de l'extrême droite lors des prochaines élections européennes, qui se dérouleront entre le 6 et le 9 juin.

Les sondages d'opinion montrent déjà que les partis d'extrême droite jouissent d'une position forte dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Autriche et la région flamande de Belgique, tandis qu'au Portugal et en Roumanie, ils ont amorcé une tendance à la hausse.

Faisant écho à ces craintes, Manfred Weber a appelé le Parlement européen et les États membres à adopter le nouveau pacte sur l'immigration et l'asile avant que les Européens ne se rendent aux urnes, afin que les gouvernements aient quelque chose à montrer aux électeurs sceptiques.

Le nouveau pacte est une réforme complète de la politique commune de l'Union européenne. Il prévoit un système permanent de "solidarité obligatoire", afin de s'assurer que le fardeau est effectivement réparti entre les 27 pays. Cette réforme, qui comprend cinq textes législatifs différents mais liés entre eux, se trouve dans la dernière ligne droite des négociations.

"Nous avons besoin d'une solution. Si nous ne parvenons pas à trouver une solution au pacte sur les migrations, nous risquons de nous retrouver dans une situation très difficile pour l'Union européenne dans son ensemble", a affirmé Manfred Weber.

"Si nous allons trop loin, du point de vue de la gauche, nous risquons de rompre l'accord du côté du Conseil", ajoute-t-il, faisant référence à l'accord décisif que les États membres ont conclu au printemps, après une journée de négociations marathon à Luxembourg.

"Je vois des hommes politiques qui négligent le problème, qui ne voient pas ce qui se passe sur le terrain", confie-t-il.

La dimension extérieure

Le durcissement de la position de Manfred Weber sur l'immigration a été critiqué par les socialistes et les Verts, qui y voient une tentative de pacifier l'extrême droite et d'imiter son programme radical sous un vernis de centrisme. Ces dernières années, plusieurs partis membres du PPE ont conclu des accords de coalition avec des formations d'extrême droite afin d'accéder au pouvoir.

En Italie, Forza Italia, affilié au PPE, est l'un des trois partis qui soutiennent le gouvernement du Premier ministre Giorgia Meloni, qui a été décrit comme l'exécutif le plus à droite de l'histoire du pays.

Au début du mois, Giorgia Meloni a signé un protocole avec le Premier ministre albanais, Edi Rama, en vue d'externaliser le traitement de 36 000 demandes d'asile par an, dans ce pays des Balkans. Cet accord est sans précédent et soulève de sérieuses questions quant à l'application extraterritoriale de la législation européenne et aux violations potentielles des droits de l'homme.

Giorgia Meloni a défendu le protocole comme un développement naturel de l'attention renouvelée de l'UE sur la "dimension extérieure" de la migration, un terme fourre-tout pour promouvoir une coopération plus étroite avec les pays de transit et d'origine dans le but ultime de prévenir les arrivées irrégulières.

L'attention portée à la "dimension extérieure" a provoqué des frictions entre les conservateurs et les progressistes au sein du Parlement européen, les premiers soutenant énergiquement l'approche et les seconds appelant à la prudence et à la solidarité.

"Nous devons investir dans ces discussions et nous devons les entamer dans une perspective d'écoute et non de sermon", soutient Manfred Weber, citant la Turquie, la Tunisie et l'Egypte comme des partenaires viables.

PUBLICITÉ

Jusqu'à présent, le seul résultat de la "dimension extérieure" à l'échelle de l'UE a été le protocole d'accord avec la Tunisie, qui affecte plus de 700 millions d'euros de fonds européens à cinq piliers thématiques, y compris l'assistance financière et la gestion des frontières. (La Tunisie est la principale porte d'entrée des migrants cherchant à atteindre les côtes italiennes).

Depuis sa signature en juillet, le mémorandum a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs, des médias et des ONG humanitaires en raison du bilan désastreux de la Tunisie en matière de droits de l'homme et de la rhétorique raciste de son président, Kais Saied. Le mémorandum a été plongé dans l'incertitude en octobre après que le président Kais Saied a exigé le remboursement de 60 millions d'euros d'aide budgétaire, après avoir qualifié cet argent de "charité".

La Commission européenne insiste sur le fait que des travaux sont en cours pour mettre en œuvre les cinq piliers thématiques, mais aucun autre versement n'a été annoncé.

Manfred Weber a toutefois semblé optimiste et a déclaré que si l'Union européenne tenait les promesses d'investissement faites à la Tunisie, le pays "nous aiderait à son tour à lutter contre les passeurs".

"Je sais que les choses ne sont pas faciles, mais nous avons maintenant l'occasion de travailler ensemble avec nos voisins", a déclaré Manfred Weber aux journalistes.

PUBLICITÉ

"L'accord avec la Tunisie est la chose la plus urgente".