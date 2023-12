Tennis : Simona Halep réfute les accusations de dopage

Par Euronews

Retrouvez l'interview complète de l'ancienne numéro 1 mondiale sur Euronews ce vendredi soir.

Son monde s'est effondré sous ses pieds l'année dernière.

"Aujourd'hui commence le match le plus difficile de ma vie : un combat pour la vérité. On m'a informé que j'avais été testée positive à une substance appelée Roxadustat en quantité extrêmement basse. C'est le plus gros choc de ma vie", avait annoncé Simona Halep sur X (anciennement Twitter) en octobre 2022.

L'agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) a annoncé en septembre 2023 qu'un tribunal indépendant avait condamné Simona Halep à quatre ans de suspension pour la violation des règles antidopage.

La double championne du Grand Chelem est bannie des courts jusqu’en 2026.

L’ancienne numéro 1 mondiale nie en bloc. Elle espère que cette décision sera bientôt annulée par le Tribunal Arbitral du Sport. Son audience est fixée en février.

"Je me battrai jusqu'au bout pour prouver que je n'ai jamais pris délibérément de substance interdite", a assuré la joueuse roumaine sur X (anciennement Twitter).

