Mexique : la plus grande caravane de migrants depuis plus d'un an

Par Euronews avec AP

Au Mexique, six mille migrants sud-américains marchent vers les Etats-Unis au moment où les autorités américaines enregistrent une flambée d'entrées illégales sur leur territoire.

PUBLICITÉ

C'est la plus grande caravane de migrants depuis plus d'un an.

Environ six mille ressortissants sud-américains ont traversé la frontière sud du Mexique en provenance du Guatemala.

La caravane se dirige vers les Etats-Unis et les migrants parlent d'"exode de la pauvreté".

Le passage de la frontière mexicaine a lieu à quelques jours de la visite au Mexique du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

Au mois de décembre, les autorités américaines ont interpellé chaque jour jusqu'à 10 000 migrants à la frontière entre le Texas et le Mexique.