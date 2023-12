Plusieurs régions européennes frappées par les inondations

Par Euronews

Les habitants de certaines régions allemandes ont été contraints de quitter leurs maisons le jour de Noël.

L’Allemagne, les Pays-Bas et la République Tchèque font face à des précipitations élevées provoquant une augmentation des niveaux d’eau.

Les habitants de plusieurs régions allemandes ont notamment été contraints de quitter leurs maisons le jour de Noël.

En cause : des fortes pluies ont fait monter les niveaux des cours d’eau et entraîné des inondations, en particulier en Thuringe et en Basse-Saxe.

Les riverains devront attendre plusieurs jours avant de rentrer chez eux, a averti le gouverneur de Thuringe.

"Ils ne pourront y retourner que lorsque les caves auront été pompées, lorsque l’électricité sera rétablie et lorsque le raccordement au réseau d’égout sera rétabli", a prévenu Bodo Ramelow, gouverneur de Thuringe.

En République Tchèque, certaines zones sont toujours en état d’alerte élevée alors que la plupart du pays s’attend à une augmentation des niveaux d’eau.

Les précipitations, mais aussi la fonte des glaces, sont responsables de ce phénomène, selon les autorités locales.

À Prague, certains ferries sont à l’arrêt et les quais sont fermés aux passants.

Aux Pays-Bas, les niveaux d’eau sont également particulièrement élevés en raison des fortes pluies, en particulier dans les zones traversées par des rivières.

Les autorités et les bénévoles gardent un œil sur cette situation inhabituelle.

Dans certains endroits, les niveaux d’eau sont supérieurs de plusieurs mètres aux normales de saison.