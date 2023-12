Inondations : Eurostar annule des trains, inquiétude en Allemagne

Par Euronews avec EFE

Eurostar a annoncé l'annulation de ses services à destination et en provenance de Londres ce samedi.

Eurostar, la société qui exploite les trains reliant le Royaume-Uni à l'Europe continentale via l'Eurotunnel, a annoncé l'annulation de ses services à destination et en provenance de Londres ce samedi en raison de la fermeture d'une voie sur sa ligne à grande vitesse.

Le problème est apparu près de la gare internationale d'Ebbsfleet (à l'est de Londres), dans un tunnel sous la Tamise qui a été inondé à la suite de la tempête de pluie et de vent que connaît le Royaume-Uni ces jours-ci.

Jusqu'à présent, au moins 14 services vers Paris, Bruxelles et Amsterdam ont été suspendus, et bien qu'Eurostar ait déclaré qu'il "travaillait dur" pour rétablir la connexion, il a averti qu'il y aurait de longs retards.

Southeastern Railways, qui utilise les mêmes voies pour relier Londres au sud-est de l'Angleterre, a déjà prévenu qu'"aucun train à grande vitesse n'est attendu aujourd'hui à St Pancras et Ashford International (près de l'Eurotunnel)" et qu'elle s'efforce de "réparer les inondations dans les tunnels à Ebbsfleet International".

Eurostar propose aux passagers trois options : reporter leur train à un autre jour, annuler leur réservation et demander un bon d'achat valable pendant 12 mois, ou annuler leur voyage et se faire rembourser.

Des milliers de passagers sont entassés à la gare londonienne de St Pancras, d'où partent et arrivent les trains Eurostar, jour où de nombreuses familles avaient prévu de voyager pour passer le réveillon du Nouvel an dans un autre pays.

Il s'agit de la deuxième perturbation des services Eurostar en moins de dix jours, après que les travailleurs de la société en France ont déclaré une "grève de dernière minute" surprise le 21 décembre.

Le Met Office, le service météorologique britannique, a émis une alerte jaune pour du vent, de la pluie et de la neige sur la majeure partie du Royaume-Uni.

Inondations en Allemagne

En Allemagne, les niveaux d'eau de certaines rivières suscitent des inquiétudes, et ils ont continué à monter dans certaines parties de l'État de Basse-Saxe. Les inondations de cette semaine ont entraîné l'évacuation de dizaines ou de centaines de personnes dans certaines régions du nord et du centre du pays.

Le barrage de Pretziener construit dans les années 1870 sur un bras de l'Elbe pour lutter contre les inondations et rénové en 2010, a été ouvert pour la première fois depuis les inondations à grande échelle de 2013.

À Meppen, la situation reste tendue. Ici, la rivière Haze et l'Ems se rejoignent. Les pompiers et les secouristes travaillent jour et nuit, pompant l'eau et renforçant les digues.

"Je ne pense pas que ce soit la dernière fois que nous voyons de l'eau en abondance, dit une habitante. Il y aura certainement une prochaine fois. C'est pourquoi je pense que les habitants du quartier se sentent plus en sécurité [si les digues sont renforcées]."

Les prévisionnistes s'attendent à de nouvelles pluies pour le week-end dans plusieurs régions inondées d'Allemagne, mais les précipitations ne seront pas aussi importantes.