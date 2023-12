Ukraine : des bénévoles envoient des cadeaux aux soldats sur le front

Par Euronews

Dans cette pièce remplie de cadeaux, les bénévoles s’activent. Ces présents ne sont pas destinés à des enfants, mais aux soldats ukrainiens qui passeront les fêtes sur le front.

PUBLICITÉ

À l’intérieur, des produits essentiels, mais également des lettres et dessins d’enfants. De quoi leur remonter le moral des troupes, selon la cofondatrice de l’association.

"Nous apportons des cadeaux de la part des enfants de Kropyvnytskyi. Nous voulons féliciter nos gars. Nous voulons leur remonter un peu le moral."

"Nous avons cessé de compter ces trajets, car pour nous, chaque voyage est fait avec le cœur. Et à chaque voyage, nous donnons un peu de notre âme et de notre chaleur à ceux qui nous protègent sur la ligne de front."

En février 2024, la guerre entrera dans sa troisième année. Les Ukrainiens, partagés entre espoir et lassitude, n’ont qu’une envie : que ce conflit se termine le plus vite possible.