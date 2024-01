En allemagne et en France, des régions en alerte face aux inondations

Par Euronews

Après avoir subi de fortes intempéries, plusieurs régions en Allemagne et en France sont en alerte face aux risques d’inondations.

Alors que les sols sont déjà saturés par de fortes précipitations en novembre, des intempéries ont causé des inondations dans une partie de l’Allemagne. En Thuringe notamment, ou la situation est jugée critique. Des centaines d’habitants ont dû quitter leurs domiciles face à la montée des eaux.

En France, face au risque de crues, le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance rouge. Certains habitants, qui ont déjà été touchés par des inondations en novembre et en décembre, ne cachent pas leur inquiétude.

"Une deuxième inondation comme la première, c'est très, très angoissant.

On se demande quand ça va s'arrêter et où on va être relogés, parce que pour la deuxième fois, c'est terrible", explique une habitante de Lumbres.

Le dispositif de secours a été renforcé, et le ministère de l’Intérieur français recommande aux habitants de ne pas utiliser leur voiture et de s’éloigner des cours d’eau. Plusieurs autres départements du nord du pays ont également été placés en alerte orange crues.