L’Allemagne et le France touchées par des inondations d’ampleur

Par Euronews avec AFP

La France et l'Allemagne luttent depuis plusieurs semaines contre les inondations. Des centaines de personnes ont été placées dans des hébergements d'urgence.

Alors que l'Allemagne se prépare à de nouvelles inondations, le chancelier Olaf Scholz s'est rendu dans les régions les plus touchées de l'est du pays. Deux semaines de pluies persistantes ont submergé plusieurs villes et villages.

L'accent est désormais mis sur la prévention de nouveaux dégâts. Les équipes d'urgence s'activent sur la construction des digues et empilant des sacs de sable.

Des scènes similaires ont eu lieu dans d’autres régions européennes. En France, le Pas-de-Calais fait face à des inondations depuis novembre. Des équipes de secouristes venus de toute l'Europe ont été déployées sur place.

Certains habitants ont vu leur maison inondée une seconde fois en quelques semaines.

"On nous a dit que tout était sûr, donc il était logique pour nous que cela n'arrive jamais. Depuis sept ans que nous sommes ici, nous n'avons jamais été inondés" se désole une habitante du Nord-Pas-de-Calais.

Dans toute la région, des centaines de personnes ont été contraintes de se réfugier dans des gymnases et autres hébergements d’urgence. Avec la menace de nouvelles inondations, personne ne sait quand il sera possible de rentrer chez soi.