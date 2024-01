BYD a livré plus de véhicules électriques que Tesla au troisième trimestre

Par Somaya Aqad, Agences, Euronews

Le constructeur automobile chinois a dépassé pour la première fois Tesla en termes de ventes de véhicules électriques, signe de la montée en puissance de la Chine sur le marché mondial des véhicules électriques.

Le constructeur chinois BYD est passé devant son concurrent américain Tesla en livrant davantage de véhicules électriques au quatrième trimestre 2023 dans le monde, une pole position qu’il devrait conserver grâce au fort soutien des autorités chinoises qui dope le marché local.

Le constructeur américain a annoncé mardi avoir livré 484 507 véhicules électriques au dernier trimestre de 2023, contre 525 409 au cours de la même période pour BYD.

En revanche, Tesla resté leader sur l'ensemble de l'année avec environ 1,81 million de véhicules électriques vendus à ses clients dans le monde entier, répondant ainsi à ses attentes et dépassant légèrement les estimations de Wall Street.

Des véhicules Tesla plus chers

Selon l'entreprise, la grande majorité des véhicules qu'elle a produits l'année dernière, soit 96 % ou 1 775 159 unités, étaient des Model 3 et ModelY. Le reste, environ 70 826, étaient principalement constitués des Model X et Model S, plus chers.

En décembre, Tesla a commencé à livrer un petit nombre d'unités de sa camionnette Cybertruck. À titre de comparaison, BYD a vendu près de 1,6 million de véhicules électriques l'année dernière, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2022.

Les bons chiffres de Tesla montrent que la marque jouit toujours d'une grande popularité malgré l'image du PDG Elon Musk, critiqué pour ses commentaires sur les médias sociaux et la position belliqueuse qu'il a adoptée à l'égard des syndicats, des régulateurs et des clients.

Elon Musk a récemment affirmé que d'ici 2024, Tesla connaîtra une croissance "plus rapide" que n'importe quelle autre entreprise automobile dans le monde.

Une croissance rapide de BYD

La croissance rapide de BYD, soutenue par le célèbre investisseur américain Warren Buffett, témoigne de la vigueur du secteur des véhicules électriques en Chine.

BYD, leader du secteur électrique chinois et troisième fabricant mondial de batteries pour voitures électriques, a récemment jeté son dévolu sur le marché européen en construisant une usine de production en Hongrie afin d'éviter toute restriction commerciale.