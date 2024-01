À Las Vegas, une start-up allemande a lancé un service de location de voitures électriques téléguidées qui vous sont livrées là où vous vous trouvez.

Imaginez que vous êtes à Las Vegas et que vous avez besoin de vous servir d'une voiture. Après quelques clics, un véhicule électrique se présente devant vous, mais personne n'est assis au volant. Après vous être installé sur le siège conducteur, une voix féminine vous dit : "Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?" C'est la voix d'Antonella Rosa qui vient de conduire ce véhicule Kia à distance, jusqu'à vous, depuis les bureaux de Vay Technology GmbH situés dans le quartier de Arts District à Las Vegas.

La start-up allemande a ainsi lancé dans la ville américaine ce qu'elle présente comme l'avenir de l'autopartage. Selon elle, ce service consiste en un "teledriving", c'est-à-dire que des humains télécommandent des voitures pour les amener aux usagers et les récupérer une fois qu'ils ont fini de s'en servir.

Une fois la voiture sous votre contrôle, vous pouvez vous l'utiliser aussi longtemps que vous le souhaitez, puis Rosa ou un autre conducteur à distance de Vay le prendra en charge à distance, ce qui vous évite d'avoir à la garer quelque part.

Dans les bureaux de Vay, nous découvrons que Rosa conduit la voiture dans un simulateur équipé d'un volant, de pédales, de freins et de trois écrans.

"C'est génial, on a l'impression de conduire un véhicule classique," déclare la conductrice à distance à Euronews Next.

"Nous ne sommes pas au volant avec quelqu'un dans la voiture, mais il y a toujours beaucoup de pression parce que nous devons nous occuper de notre voiture en particulier et des gens qui nous entourent," souligne-t-elle.

Le service est officiellement lancé à Las Vegas ce mercredi et, pour l'instant, il n'est disponible que dans les environs de l'université du Nevada et du quartier de Arts District.

Le service n'est disponible qu'à Las Vegas pour le moment Jeff Bottari / Vay Technologies

"Il s'agit d'un service de mobilité totalement nouveau : on pourrait l'appeler l'autopartage 2.0 parce qu'il surmonte les plus grands défis de l'autopartage actuel, qui consiste à se rendre soi-même jusqu'au véhicule et à le garer," indique Thomas von der Ohe, cofondateur et PDG de Vay Technologies, à Euronews Next.

Il en coûte 0,30 $ (0,28 €) par minute pour utiliser la voiture et 0,03 $ (0,028 €) par minute lors des arrêts pendant lesquels vous pouvez faire des courses par exemple.

"Nous pensons que nous pouvons réellement faire de l'autopartage quelque chose de vraiment différent - en tout cas, on l'espère - et offrir une alternative à la propriété d'une voiture individuelle, en particulier dans les grandes villes comme Paris, Berlin ou Londres, où les voitures des particuliers sont stationnées 95% du temps," déclare Thomas von der Ohe.

Vay teste la technologie de conduite à distance depuis plus de trois ans en Allemagne, mais avec, en sécurité, un conducteur à l'intérieur de ses véhicules électriques Kia.

En février 2023, après avoir obtenu une autorisation, l'entreprise a été la première à conduire à distance une voiture sans passagers à Hambourg (Allemagne).

Thomas von der Ohe a indiqué qu'il travaillait avec les organismes de réglementation en Europe et qu'il espérait lancer commercialement ce service de "télé-conduite" dans l'UE d'ici peu.