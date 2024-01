Guerre Israël-Hamas : Mahmoud Abbas reçoit Antony Blinken à Ramallah

Par Euronews avec AP

Mahmoud Abbas a reçu Antony Blinken ce mercredi à Ramallah. Le Secrétaire d'Etat américain souhaite que la création d'un Etat palestinien se fasse avec l'appui des pays du Proche-Orient.

PUBLICITÉ

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a reçu ce mercredi à Ramallah le Secrétaire d'Etat américain pour discuter de "réformes administratives" et des "mesures tangibles" vers la création d’un État palestinien après la fin de la guerre dans la Bande de Gaza.

La veille à Tel Aviv, Antony Blinken a souligné qu'une "voie vers un État palestinien" se ferait avec l'appui de plusieurs pays du Proche-Orient.

Mais ces ambitions américaines se heurtent à plusieurs obstacles, et notamment au refus catégorique du gouvernement de Benjamin Netanyahu à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël.

En marge de cette rencontre, une manifestation pacifique contre la visite du chef de la diplomatie américaine s'est soldée par des affrontements avec les forces de l'ordre.

Dans la bande de Gaza, les troupes israéliennes continuent leur offensive terrestre et aérienne. Mardi soir, une frappe de Tsahal a touché un immeuble de quatre étages dans la ville de Rafah, tuant au moins 14 personnes et blessant une vingtaine d'autres, dont des femmes et des enfants, selon les autorités locales contrôlées par le Hamas.