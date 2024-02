Grèce : les agriculteurs intensifient leur mobilisation

Par Euronews Grèce, Somaya Aqad

Des agriculteurs grecs en colère se sont rassemblés jeudi avec leurs tracteurs dans le centre de Thessalonique suivant ainsi leurs collègues européens pour réclamer de nouvelles dispositions pour leur secteur.

Les agriculteurs et les éleveurs grecs ont entamé des mobilisations à travers le pays à l'instar de leurs collègues européens. Dans la ville de Thessalonique, 2ème ville du pays, un balai de tracteurs à traverser les rues du centre-ville en klaxonnant pour réclamer une "justice alimentaire".

Ce jeudi, 300 tracteurs ont fait irruption au salon de l'agriculture de Thessalonique.

Les revendications des agriculteurs grecs sont proches de celles de leurs collègues européens. ils dénoncent la nouvelle Politique agricole, qui a entrainé selon eux une baisse des subventions, une augmentationdes coûts reproduction mais également une occurrence déloyale, comme le souligne, Diamantis Diamantopoulos, président de l'association des agriculteurs de Serrès :

"Nous entendons l'UE parler de son programme vert. Mais dans le même temps, nous constatons que les importations en provenance de pays tiers sont pratiquement illimitées et ne font l'objet d'aucun contrôle. Nous voyons par exemple des pommes de terre d'Égypte, sans savoir comment et avec quels moyens elles sont produites, des tomates de Tunisie, des ails et des citrons de Turquie, etc. En ce qui concerne le commerce dans notre pays, nous jouons avec des règles tordues".

Les agriculteurs grecs sont déterminés à poursuivre la mobilisation à Thessalonique et, ce jusqu’à la fin du salon de l’agriculture de la ville, qui se terminera ce dimanche.