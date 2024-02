Agriculteurs en colère : mobilisations en Grèce, en Allemagne, en Belgique et en Suisse

Par euronews avec agences

Si la colère des agriculteurs semble s'être apaisée en France avec la fin des principaux barrages routiers, la mobilisation s'est poursuivie ce samedi dans plusieurs pays européens.

Si en France la plupart des barrages routiers des agriculteurs en colère ont été levés ces dernières 48 heures, la mobilisation se poursuit ici et là. Tour d'horizon.

En France, malgré le retour au calme sur les routes et autoroutes, la Confédération paysanne a annoncé "d'autres blocages la semaine prochaine". "Oui la Confédération paysanne continue les blocages et la mobilisation car rien n'est réglé sur les revenus", a déclaré l'organisation sur X. Côté FNSEA, principal syndicat agricole français, Arnaud Rousseau, son président, a menacé de "remettre le couvert" si le gouvernement ne tient pas ses promesses. Il a posé comme échéance le promulgation d'un projet de loi d'ici à juin, dans lequel il souhaite "voir des choses sur les installations, sur la compétitivité, (...) sur la souveraineté alimentaire" . Cette déclaration intervena_it au lendemain de son appel et de celui des Jeunes Agriculteurs à_ "suspendre" les blocages .

En Allemagne, des tracteurs devaient bloquer les accès à l'aéroport de Francfort-sur-le-Main, l'un des plus grands hubs de transfert au monde. Environ deux mille engins avaient été annoncés mais finalement seulement quatre cents environ sont arrivés sur place, selon la police. Les passagers ont eu quelques difficultés à atteindre les terminaux, mais aucune interruption sérieuse du trafic n'a été enregistrée.La principale revendication des agriculteurs allemands concerne l’expiration des détaxes sur le diesel agricole.

Des centaines de tracteurs allemands en route vers l'aéroport de Francfort ce samedi. Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

En Suisse, plus de 30 agriculteurs ont conduit leurs tracteurs jusqu'au centre de Genève ce samedi pour exiger une rémunération plus équitable pour leur travail. Leur principale préoccupation touche aux marges bénéficiaires énormes et opaques des grands supermarchés, qui donnent l'impression que les produits alimentaires sont chers, alors que le coût réel de production et les bénéfices des agriculteurs ne le sont pas.

En Grèce, des agriculteurs en colère ont jeté samedi leur production à même le sol à Thessalonique affirmant que cela équivaut à vendre sans profit. Les agriculteurs de diverses régions de Grèce ont arboré des cercueils et des drapeaux noirs alors que les organisateurs de la manifestation ont déclaré que "la hausse des coûts de production a poussé les agriculteurs au bord du désastre".

A Thessalonique, des agriculteurs ont déversé samedi sur le sol leur production vendue sans profit. Giannis Papanikos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

En Belgique, des agriculteurs poursuivent également leur mobilisation. Samedi plusieurs supermarchés ont de nouveau été bloquésnotamment à Marche-en-Famenne, à Zemst et à Turnhout. Dans ces secteurs, les principales chaînes de distribution étaient concernées par ces blocages.