Italie : la première femme sainte argentine canonisée par le Pape François

Lors de la cérémonie de canonisation de la première femme sainte argentine, par le Pape François en la basilique de Saint Pierre de Rome, de nombreux argentins ont fait le déplacement dont le président Javier Milei, qui a rencontré pour la première fois le Pape François.

La cérémonie de canonisation de Mama Antula a marqué la première rencontre entre le pape argentin et Javier Milei, qui avait qualifié François d'"imbécile" pour avoir défendu la justice sociale. Le président, qui était assis à la droite du Pape François sur le côté de l'autel principal pendant toute la cérémonie, s'est penché et a serré le pape dans ses bras lorsque ce dernier a été amené à lui à la fin de l'office.

"Muchas gracias... !!!" a écrit Javier Milei sur Instagram, à côté d'une photo de l'étreinte.

Mama Antula était une laïque du XVIIIe siècle qui s'est occupée des pauvres et a contribué à maintenir la spiritualité jésuite en Argentine après que l'ordre religieux - auquel le pape appartient - a été supprimé.

Les Argentins ont assisté en masse à la canonisation, qui s'est transformée en une sorte de fête argentine à Rome. Javier Milei a salué ses partisans dans les bancs lors de son entrée et de sa sortie de la basilique et a posé pour des photos en selfie, alors que les Argentins célébraient une sainte qui a défié les normes pour les femmes de son époque afin de répandre la foi.

Dans son homélie, François a fait l'éloge de Mama Antula en tant que modèle de charité et a exhorté les fidèles à toucher réellement les blessures des pauvres, comme Jésus a surmonté la peur et les préjugés pour toucher les plaies des lépreux. "Combien d'hommes et de femmes souffrants rencontrons-nous sur les trottoirs de nos villes ? "Et combien de peurs, de préjugés et d'incohérences, même dans la vie de tous les jours ?

Parmi ceux qui sont croyants et se disent chrétiens, contribuent à les blesser encore plus !".

Javier Milei en visite en Italie

Javier Milei doit rencontrer le Pape François en privé lundi, avant de s'entretenir également avec la première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, et avec le président.

Pendant sa campagne, M. Milei a qualifié François d'"imbécile" et de "représentant de la malignité sur Terre".

Le Pape François s'est longuement entretenu avec Javier Milei après son élection en décembre et a indiqué qu'il lui pardonnait sa rhétorique de campagne. François a déclaré qu'il envisageait de se rendre en Argentine dans le courant de l'année, ce qui constituerait son premier voyage dans son pays depuis son élection en 2013.

Après être arrivé à Rome vendredi en provenance d'Israël, où Javier Milei a annoncé le transfert de l'ambassade argentine à Jérusalem, le président a visité le Colisée et l'église abritant l'une des sculptures les plus connues de Michel-Ange : un Moïse assis.

Dans un post Instagram accompagnant une photo de lui regardant la sculpture, Javier Milei a écrit sa devise fréquente "Vive la liberté bon sang ! !!".

Le président, qui se décrit comme un anarcho-capitaliste, a promis de réduire drastiquement les dépenses de l'État pour combler un déficit budgétaire gouvernemental qui, selon lui, alimente une inflation qui a terminé l'année 2023 à 211%.

Dimanche, il a semblé fermement engagé dans la messe, faisant plusieurs fois le signe de croix, recevant la communion et enfouissant sa tête dans ses mains alors qu'il s'agenouillait pour prier après la messe.

Mama Antula la bien-aimée

Mama Antula, née María Antonia de Paz y Figueroa, est une figure bien-aimée des Argentins, une femme qui a abandonné une vie de privilèges pour répandre la spiritualité ignatienne à travers l'Argentine après que les Jésuites eurent été expulsés des colonies espagnoles. Les femmes argentines la considèrent en particulier comme un modèle de force et d'indépendance, à une époque où les femmes n'avaient le choix qu'entre le mariage et l'entrée au couvent. «La première femme sainte, c'est un énorme pas en avant", a déclaré la pèlerine argentine Annabella Lopez en attendant le début de la messe. "C'est dommage que cela n'ait pas pu se produire plus tôt, mais c'est bien, maintenant les femmes commencent à avoir plus de visibilité et c'est un grand pas en avant pour l'Église".

Silvia Correale, qui a piloté le processus de sainteté de Mama Antula, a déclaré qu'elle se souvenait avoir rencontré le futur pape François pour la première fois lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires et que la candidature de Mama Antula venait de franchir un obstacle important au Vatican.

_"Je sais qu'il l'estime beaucoup, comme tous les jésuites d'Argentine et d'Uruguay, parce qu'ils la considèrent comme leur mère spirituell_e", a déclaré Mme Correale à l'Associated Press avant la cérémonie. "Ils savent qu'elle a gardé vivant le trésor des exercices spirituels de saint Ignace pendant les années où ils n'étaient pas là. "

L'actuel archevêque de Buenos Aires, Mgr Jorge Ignacio García Cuerva, a toutefois déclaré qu'il serait erroné de penser que Mama Antula n'est devenue sainte que parce qu'un pape argentin jésuite dirige l'Église catholique.

Il a fait remarquer que le processus actuel a commencé en 1905 et que c'est le pape Benoît XVI qui l'a mise sur la voie d'une éventuelle sainteté lorsqu'il l'a déclarée vénérable en 2010.

"C'est un don de Dieu que le pape François - un pape argentin, un pape jésuite - puisse la canoniser", a-t-il déclaré. "Mais Mama Antula est une sainte indépendante de François.” A-t-il ajouté