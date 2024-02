En Inde, la colère des agriculteurs réprimée par des gaz lacrymogènes

Par euronews avec AP

Des milliers d'agriculteurs indiens convergent vers New Dehli pour exiger des prix de production garantis. En 2021, un puissant mouvement de contestation avait fait reculer le gouvernement.

En Inde aussi les agriculteurs sont (de nouveau) en colère. Mardi, alors que des milliers d'exploitants étaient en route pour New Dehli, certains agriculteurs ont eu maille à partir avec les forces de l'ordre alors que des manifestants tentaient de briser des barricades disposées par la police.

Les autorités ont dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et des manifestants ont été interpellés à l'un des points frontaliers du nord de l'État de l'Haryana qui mène à New Delhi.

Les agriculteurs exigent des prix garantis pour leurs récoltes comme en 2021 lorsqu'un puissant mouvement de contestation avait fini par faire plier le gouvernement.

Le Premier ministre Narendra Modi avait retiré les lois agricoles controversées qui avaient déclenché les précédentes manifestations au cours desquelles des dizaines de milliers d'agriculteurs avaient campé à l'extérieur de la capitale pendant un hiver rigoureux et une vague dévastatrice de COVID-19.

Les agriculteurs exigent une législation garantissant un prix de soutien minimum pour tous les produits agricoles alors que le gouvernement ne protège les prix que pour certaines cultures essentielles au début de la saison des semailles.

Les agriculteurs font également pression sur le gouvernement pour qu'il tienne sa promesse de doubler leurs revenus et de renoncer à leurs prêts. Ils affirment qu’ils manifesteront à New Delhi jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites.

Le retrait des lois agricoles en novembre 2021 avait été considéré comme un recul majeur par le gouvernement Modi.

La tension était montée d'un cran cette année-là lorsque des dizaines de milliers d'agriculteurs avaient pris d'assaut le Fort Rouge historique de New Delhi.

« Nous ne voulons briser aucune barricade. Nous voulons une résolution de nos problèmes par le dialogue. Mais s’ils (le gouvernement) ne font rien, que ferons-nous ? C'est notre contrainte », a déclaré mardi aux journalistes Sarwan Singh Pandher, leader de l'un des groupes d'agriculteurs.

Le porte-voix des manifestants a déclaré que les discussions entre les dirigeants agricoles et les ministres du gouvernement ce lundi n'avaient pas abouti à un consensus sur leurs principales demandes et que le gouvernement avait refusé de prendre une décision.

La marche actuelle, appelée « Delhi Chalo » ou « Marche vers Delhi », a lieu quelques mois seulement avant les élections nationales au cours desquelles le Premier ministre Modi devrait remporter un troisième mandat.

Les manifestations pourraient néanmoins constituer un défi important pour le leader nationaliste et son parti au pouvoir, Bharatiya Janata, car les agriculteurs forment le bloc électoral le plus influent en Inde et les politiciens ont longtemps jugé imprudent de les aliéner.

Les enjeux sont importants dans l’Haryana et le Pendjab, où les agriculteurs constituent une population importante, puisque les deux États envoient 23 législateurs à la chambre basse du Parlement indien.

Le parti d'opposition du Congrès indien a déclaré qu'il répondrait à la demande des agriculteurs d'une loi garantissant un prix de soutien minimum s'il était élu au pouvoir lors des prochaines élections nationales.

"C'est la première garantie du Congrès sur la voie de la justice", a écrit le chef du parti Rahul Gandhi sur X.

Certains syndicats d'agriculteurs et de syndicats ont également annoncé vendredi une grève rurale à l'échelle nationale.