La guerre en Ukraine, carte à l'appui, mardi 13 février 2024

Par Sasha Vakulina (adapté de l'anglais)

Dans le sud de l'Ukraine, la bataille d'Avdiivka s'intensifie. L'armée ukrainienne a envoyé des renforts sur place. Sasha Vakulina fait le point sur la situation sur le terrain.

L’armée ukrainienne a envoyé des renforts à Avdiivka, une petite commune au nord de la ville de Donetsk, alors que les forces russes continuent de se concentrer sur la coupure des principales lignes d’approvisionnement ukrainiennes.

Le chef du service de communication de la 110e brigade mécanisée a indiqué mardi que des renforts étaient arrivés à Avdiivka, que les Russes tentent d'occuper depuis début octobre.

Oleksandr Tarnavskyi, commandant du groupe militaire Tavriia, a confirmé qu'il y avait des « forces fraîches » à Avdiivka, ajoutant que les forces russes tentaient de capturer la ville « à tout prix et le plus tôt possible ».

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), installé au Etats-Unis, affirme de son côté que les forces russes auraient avancé à Avdiivka. Certains blogueurs russes ont également affirmé que les Russes avaient traversé la voie ferrée et s'étaient retranchés dans une zone de datchas, à l'ouest de la voie ferrée, mais l'ISW n'a pas encore observé de preuves visuelles des forces russes agissant dans cette zone.

Celle-ci avanceraient en revanche le long de la rue Chystyakova et de l'allée Zaliznychnyi, au nord de la ville.

Selon les dernières estimations, les forces russes se trouvent désormais à environ 500 mètres de la principale ligne de communication terrestre présumée de l'Ukraine, à Avdiivka, le long de la rue Hrushevskoho.

Les remarques du général Tarnavskyi sur le renforcement des défenses de Kyiv pourraient laisser entendre que la 3e brigade, l’une des meilleures unités d’Ukraine, qui est restée en réserve et s’est entraînée aux armes occidentales, serait amenée à se battre pour Avdiivka.