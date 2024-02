Qui était Alexeï Navalny, le plus farouche opposant à Vladimir Poutine ?

Par Euronews avec AP

L'opposant le plus farouche à Vladimir Poutine est mort en prison. Mais qui était Alexeï Navalny ? Et comment l'avocat devenu leader de l'opposition est-il devenu célèbre ?

Alexeï Navalny, leader de l'opposition au Kremlin, est mort en prison, ont annoncé les autorités russes vendredi.

Cet homme de 47 ans était un avocat devenu blogueur, YouTuber, organisateur de manifestations, militant anti-corruption et visage de l'opposition russe.

Au cours des dernières décennies, il s'est fait connaître comme le plus féroce opposant au président russe, Vladimir Poutine, menant une croisade contre la corruption officielle et organisant des manifestations massives contre le Kremlin.

Dans la Russie de Vladimir Poutine, les opposants politiques s'effacent souvent devant les querelles de factions ou s'exilent après avoir été emprisonnés.

Mais Alexeï Navalny est devenu de plus en plus fort, se hissant au sommet de l'opposition grâce à son courage et à sa compréhension aiguë de la manière dont les médias sociaux peuvent contourner l'emprise du Kremlin sur l'information en Russie.

Le leader de l'opposition russe Alexeï Navalny répond à une question alors qu'il s'adresse aux médias à Moscou, Russie, mardi 27 août 2013

Il est né à Butyn, à une quarantaine de kilomètres de Moscou. Il a obtenu un diplôme de droit à l'Université de l'amitié du peuple en 1998 et a effectué un stage à Yale, en 2010.

Alexeï Navalny a attiré l'attention en mettant l'accent sur la corruption au sein de l'élite russe.

L'une de ses premières actions a été d'acheter une participation dans des sociétés pétrolières et gazières russes afin de devenir un actionnaire militant et d'encourager la transparence.

En se concentrant sur la corruption, le travail d'Alexeï Navalny a fait appel au sentiment généralisé des Russes d'avoir été trompés, et il a trouvé un écho plus fort que des préoccupations plus abstraites et philosophiques concernant les idéaux démocratiques et les droits de l'homme.

Pourquoi Alexeï Navalny était-il en prison ?

En 2013, il a été reconnu coupable de détournement de fonds dans le cadre de ce qu'il a qualifié de "poursuites à motivation politique" et condamné à cinq ans de prison. Le bureau du procureur a par la suite demandé, à la surprise générale, sa libération dans l'attente de l'appel.

Une juridiction supérieure l'a ensuite condamné à une peine avec sursis.

La veille de sa condamnation, Alexeï Navalny s'est porté candidat à la mairie de Moscou.

L'opposition a vu dans sa libération le résultat des grandes manifestations organisées dans la capitale pour protester contre sa condamnation mais de nombreux observateurs l'ont attribuée à la volonté des autorités de donner à l'élection du maire un vernis de légitimité.

Alexeï Navalny est arrivé en deuxième position, une performance impressionnante face au maire sortant, qui bénéficiait du soutien de la machine politique de Vladimir Poutine et était populaire pour avoir amélioré l'infrastructure et l'esthétique de la capitale.

La popularité d'Alexeï Navalny a grimpé en flèche après qu'un autre homme politique charismatique, Boris Nemtsov, a été abattu sur un pont près du Kremlin en 2015.

Chaque fois que Vladimir Poutine a parlé d'Alexeï Navalny, il a pris soin de ne jamais citer le nom de l'activiste, le qualifiant de "cette personne" ou d'autres expressions similaires, dans un effort apparent pour diminuer son importance.

La police arrête le leader de la contestation Alexei Navalny, vêtu d'une veste à capuche, après un rassemblement sur la place Pouchkine à Moscou, le lundi 5 mars 2012

Mais il n'a pas été épargné par la controverse.

Même dans les cercles de l'opposition, Alexeï Navalny a souvent été considéré comme trop nationaliste dans son soutien aux droits des Russes ethniques.

Tout en condamnant à plusieurs reprises l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014, Alexeï Navalny a également évité de s'engager en faveur d'un retour inconditionnel de la Crimée à l'Ukraine, préférant botter en touche avec un autre référendum et la perspective d'un règlement négocié.

Il a néanmoins réussi à surmonter les retombées de ces déclarations grâce à la puissance des enquêtes menées par son Fonds de lutte contre la corruption.

Bien que les chaînes de télévision russes contrôlées par l'État aient ignoré Alexeï Navalny, ses enquêtes ont trouvé un écho auprès des jeunes Russes par le biais de vidéos sur YouTube et de messages sur son site web et ses comptes de médias sociaux.

Son travail s'est élargi, passant d'une focalisation sur la corruption à une critique générale du système politique sous Vladimir Poutine, qui a dirigé la Russie pendant plus de deux décennies.

Alexeï Navalny a joué un rôle central dans les manifestations d'une ampleur sans précédent contre les résultats douteux des élections nationales et l'exclusion des candidats indépendants.

Empoisonné en Sibérie

Alors qu'il purgeait une peine de prison en 2019 pour sa participation aux manifestations électorales, Alexeï Navalny a été transporté à l'hôpital pour ce que les autorités ont qualifié de réaction allergique.

Certains médecins ont déclaré qu'il semblait s'agir d'un empoisonnement.

Un an plus tard, le 20 août 2020, il est tombé gravement malade lors d'un vol vers Moscou en provenance de la ville sibérienne de Tomsk, où il rencontrait des candidats de l'opposition.

Il s'est effondré dans l'allée en revenant des toilettes et l'avion a fait un atterrissage d'urgence dans la ville d'Omsk, où il a passé deux jours à l'hôpital pendant que ses partisans suppliaient les médecins de l'autoriser à se rendre en Allemagne pour y être soigné.

Une fois en Allemagne, les médecins ont déterminé qu'il avait été empoisonné avec une souche de Novichok - similaire à l'agent neurotoxique qui a failli tuer l'ancien espion russe Sergei Skripal et sa fille en Angleterre, en 2018, et qui a causé la mort d'une autre femme.

Alexeï Navalny a été plongé dans un coma artificiel pendant environ deux semaines, puis a lutté pour retrouver la parole et les mouvements pendant plusieurs semaines supplémentaires.

Les autorités russes sont ensuite montées au créneau, annonçant qu'Alexeï Navalny avait violé les conditions d'une peine avec sursis dans l'une de ses condamnations pour détournement de fonds alors qu'il se trouvait en Allemagne, et qu'il serait arrêté, s'il rentrait dans son pays.

Alexei Navalny est entouré de journalistes dans un avion avant un vol pour Moscou à l'aéroport Brandenburg de Berlin, le 17 janvier 2021

Mais rester à l'étranger n'était pas dans sa nature. Alexeï Navalny et sa femme ont pris l'avion pour Moscou le 17 janvier 2021. En un peu plus de deux semaines, il a été jugé, reconnu coupable et condamné à 2 ans et demi de prison.

Ces événements ont déclenché des manifestations massives qui ont atteint les coins les plus reculés de la Russie et ont vu plus de 10 000 personnes arrêtées par la police.

Lorsque Vladimir Poutine a envoyé des troupes envahir l'Ukraine, le 24 février 2022, Alexeï Navalny a fermement condamné la guerre dans des messages publiés sur les médias sociaux depuis la prison et lors de ses comparutions devant le tribunal.

Moins d'un mois après le début de la guerre, il a été condamné à neuf années supplémentaires pour détournement de fonds et outrage à magistrat dans une affaire que lui et ses partisans ont déclaré fabriquée de toutes pièces.

Les enquêteurs ont immédiatement lancé une nouvelle enquête et, en août 2023, Alexeï Navalny a été reconnu coupable d'extrémisme et condamné à 19 ans de prison.

Vendredi, après une promenade dans la prison, il s'est senti mal et a perdu connaissance, selon le service pénitentiaire fédéral. Une ambulance est arrivée pour tenter de le réanimer, mais il est décédé. La cause du décès serait "en cours d'investigation".