France : plusieurs régions touchées par une invasion de chenilles processionnaires

Par Euronews,

Plusieurs régions sont menacées par une invasion de chenilles. Ces insectes sont capables de dévorer des hectares de forêts.

PUBLICITÉ

La France se prépare à lutter contre une invasion de chenilles, selon les autorités, près d'un millier de communes, soit près d'une ville sur quatre, sont classées à risque. L'arrivée des chenilles s'est faite trois mois plus tôt que d'habitude, en raison d'un hiver plus doux dans de nombreuses régions.

Il s'agit de "chenilles processionnaires", appelées ainsi en raison de leur habitude à se déplacer en longues processions l'une après l'autre. Elles vivent dans de grands nids, préférant les pins, et peuvent dévorer des hectares de forêts si elles ne sont pas surveillées. En outre, leurs poils fins et cassants sont très irritants pour la peau humaine, et certaines sous-espèces sont pourvues d'un poison.

Les chenilles en question sont originaires de la Méditerranée, mais depuis les années 1970, elles se sont répandues dans de plus en plus de régions françaises. Ces dernières années, leur progression s'est considérablement accélérée en raison des changements climatiques.