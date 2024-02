Loin des raids russes, à Oujhorod, une ONG se bat pour coordonner l'aide humanitaire

Par euronews

Une équipe d'euronews-Hongrie s'est rendue dans l'extrême ouest de l'Ukraine, à Oujhorod, à la frontière slovaque, pour rencontrer le fondateur d'une ONG catholique qui vient en aide aux plus nécessiteux.

PUBLICITÉ

Dans ce territoire ukrainien, autrefois autro-hongrois, l'une des ONG les plus actives du pays s'affaire depuis deux ans à coordonner l'aide humanitaire en Ukraine. A Oujhorod, à la frontière slovaque, nous avons rencontré Rudolf Balazhinec le fondateur de Family of Christ International.

Avec ses quelque 200 bénévoles, il collecte des fonds, mais aussi des vêtements, de la nourriture et même des béquilles que l'ONG redistribue ensuite au plus nécessiteux à travers l'Ukraine.

Ancien entraîneur de foot devenu missionnaire, Rudolf et son ONG héberge 120 réfugiés à travers le pays et nourrit chaque jour 9 000 personnes dans le besoin.

Rudolf croit que la nourriture est la clé de la victoire ultime, car lorsque les gens ont faim ou froid, ils envisagent d'abandonner le combat.

Et pour apporter de l'aide, Rudolf n'hésite pas à se déplacer jusque sur la ligne de front. Avec son équipe il affirme avoir déjà parcouru 2,5 millions de kilomètres et changé 12 fois de moteur. Il nous a raconté que récemment son véhicule avait reçu des éclats de mortier et qu'il avait été secouru par un char.

Faute de mieux et face au danger, les bénévoles se sont même confectionnés des gilets pare-balles.

"Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre", telle est la devise de Rudolf. Il estime que personne ne peut être pacifiste si sa maison est détruite et son enfant tué.

Notre reportage donne également la parole au rédacteur en chef du Carpathian True Word, qui explique la problématique de cette région où vit encore une minorité hongroise.

Beaucoup de gens craignaient que la politique pro-russe du gouvernement Orbán ne dresse les Hongrois et les Ukrainiens les uns contre les autres en Transcarpatie, mais cela ne s'est pas produit. Les habitants savent que la société hongroise est de leur côté, beaucoup ont d'ailleurs envoyé des dons mais ce journaliste craint que cela ne devienne pas plus facile dans un avenir proche.