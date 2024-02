Paris 2024 : Emmanuel Macron a inauguré le village olympique

Par Euronews

Les clés du site ont également été remises au comité d’organisation.

En présence notamment de la maire de Paris et du président du comité d’organisation des JO, Emmanuel Macron a inauguré le village Olympique.

Situé dans la banlieue parisienne, le lieu, qui s’étend sur plus de 50 hectares, accueillera plus de 14 000 athlètes olympiques et paralympiques.

Un projet architectural, qui a coûté deux milliards d’euros et qui une fois les Jeux terminés, se transformera en un quartier.

La compétition se tiendra du 26 juillet au 11 août.