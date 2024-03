Près de huit tonnes de cocaïne saisies en quelques jours en Martinique

Par Euronews avec EBU

Plus de huit tonnes de cocaïne ont été interceptées par la marine française en Martinique ces derniers jours, soit presque autant que l'ensemble des saisies réalisées au cours de toute l'année écoulée.

Des dizaines de ballots de cocaïne saisis sur un voilier sont déchargés par les militaires du patrouilleur La Combattante. C'était le 26 février 2024.

Deux jours plus tôt, la frégate Le Germinal rentrait à la base avec plus de six tonnes récupérées sur deux navires de pêche. Ces opérations ont été menées à 1100 milles nautiques des Antilles.

En moins de 10 jours, 8,3 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les Caraïbes françaises. Un record, puisque l'année dernière, les autorités avaient intercepté un total de 11 tonnes de drogue.

Huit personnes ont été mises en examen et seront jugées en Martinique. Elles risquent jusqu'à 30 ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende. Un des équipages vénézuéliens a été remis à la justice de son pays.

En enquêtant sur ces affaires, la justice française espère retracer les liens entre les producteurs latino-américains et les acheteurs européens.