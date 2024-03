De nombreuses mobilisations lors de la journée internationale des droits des femmes

Par Somaya Aqad, Euronews,

À l’occasion de la journée internationale droits des femmes, qui se tient chaque 8 mars, de nombreuses personnes se sont mobilisées à travers le monde pour réclamer la fin des discriminions faites aux femmes.

En Italie, la Journée internationale de la femme est marquée, comme le veut la tradition, par une grève générale (secteurs public et privé). Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer des politiques plus efficaces contre les discriminations et les violences sexuelles, à l'appel de la majorité des syndicats. Le seul secteur qui n'a pas été touché est celui des transports longue distance.

À Pristina, la capitale du Kosovo, des centaines de femmes sont descendues dans la rue pour protester contre la violence domestique et l'injustice dont elles sont victimes. Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre de la Journée internationale de la femme, mais le message était clair : "Nous marchons, nous ne célébrons pas" : "Nous marchons, nous ne célébrons pas". Les manifestants demandent aux autorités d'agir davantage pour protéger les femmes de la "violence systémique" et d'augmenter les salaires.

Au Monténégro, des citoyens, des représentants locaux et nationaux et des organisations non gouvernementales se sont réunis pour appeler à mettre fin à la discrimination, à la marginalisation ou à la minimisation des femmes.

En Afghanistan, un groupe de femmes (du Mouvement de révolte des femmes afghanes) a organisé une manifestation contre les restrictions oppressives imposées par le régime taliban. Le visage caché par crainte de représailles, elles ont dit "n_on à l'apartheid des sexes_", soulignant que "l'Afghanistan est actuellement un enfer pour les femmes".