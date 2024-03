La Journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année le 8 mars. Mais que savez-vous de cette journée ? Nous sommes là pour répondre à cinq questions importantes...

Chaque année, le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée pour commémorer et honorer les réalisations des femmes, sensibiliser aux disparités entre les sexes et à la discrimination, ainsi que pour promouvoir le soutien mondial aux femmes.

Depuis quand la Journée internationale des droits des femmes est-elle célébrée ?

Clara Zetkin a fondé la Journée internationale de la femme en 1910. CORBIS / HULTON DEUTSCH

Le 28 février 1909, le Parti socialiste américain, alors en activité, a célébré la première Journée nationale des droits de la femme en commémoration des 15 000 femmes qui ont manifesté, à New York, contre les conditions de travail pénibles et leurs faibles salaires.

En 1910, Clara Zetkin, militante pour les droits des femmes et dirigeante du bureau des femmes du parti social-démocrate, en Allemagne, a proposé l'idée d'une journée internationale des droits des femmes à l'échelle mondiale.

Le 19 mars 1911, cette première mobilisation a eu lieu avec la participation de plus d'un million de personnes en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse.

Il a fallu attendre 1975 pour que les Nations unies reconnaissent et commencent à célébrer la Journée internationale des droits des femmes (JIF). Depuis lors, l'ONU est le principal sponsor de cet événement annuel, encourageant davantage de pays à reconnaître "les actes de courage et de détermination de femmes ordinaires qui ont joué un rôle exceptionnel dans l'histoire de leur pays et de leur communauté".

Et pour ceux qui s'interrogent et se sentent exclus (qu'ils se rassurent), il existe une Journée internationale de l'homme, célébrée, le 19 novembre, dans plus de 80 pays à travers le monde, dont le Royaume-Uni. Elle n'est célébrée que depuis les années 1990 mais n'est pas reconnue par les Nations unies.

Quels sont le symbole et la couleur de la Journée internationale des droits des femmes ?

La Journée internationale de la femme est célébrée chaque année le 8 mars. Getty Images

Le symbole de la Journée internationale des droits des femmes est un symbole féminin. Il est généralement accompagné des couleurs violet, vert et blanc.

Selon le site web de la Journée internationale des droits des femmes, le violet représente la dignité et la justice, le vert l'espoir, et le blanc, la pureté : "ces couleurs ont été créées par l'Union sociale et politique des femmes (WSPU) au Royaume-Uni en 1908".

Est-ce un jour férié ?

"Collectivement, forgeons un monde plus inclusif pour les femmes. IWD - https://www.internationalwomensday.com/

L'objectif de cette journée varie d'un pays à l'autre. Dans certains, il s'agit d'une journée de protestation, tandis que dans d'autres, c'est un moyen de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans certains pays, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée comme un jour férié.

Cette Journée est reconnue comme une fête nationale officielle en Arménie, au Bélarus, au Cambodge, à Cuba, en Géorgie, au Laos, en Mongolie, au Monténégro, en Russie, en Ouganda, en Ukraine et au Viêt Nam.

Dans certains pays comme l'Albanie, la Macédoine, la Serbie et l'Ouzbékistan, cette journée a été combinée avec la Fête des mères, une fusion visant à souligner l'importance des femmes en tant que mères.

En Chine, de nombreuses femmes bénéficient d'une demi-journée de congé, tandis qu'en Italie, la "Festa della Donna" est célébrée par l'offrande de fleurs de mimosa.

Pourquoi s'agit-il d'une célébration historique en Russie ?

Manifestantes à Petrograd le 8 mars 1917. Getty Images

En 1917, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, en Russie, a permis aux femmes d'obtenir le droit de vote.

Cette année-là, les femmes russes ont commémoré cette journée en faisant grève pour "le pain et la paix" afin de protester contre la Première Guerre mondiale et de faire campagne pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Le tsar Nicolas II était opposé à cet événement et a autorisé le général Khabalov du district militaire de Petrograd à tirer sur toutes les femmes qui refuseraient de quitter les lieux de la mnifestation. Les femmes n'ont pas reculé et les manifestations se sont poursuivies, entraînant l'abdication du tsar. Le gouvernement intérimaire a ensuite accordé le droit de vote aux femmes à la suite de leur action de protestation.

Quel est le thème de cette année ?

Le thème de la campagne de la Journée internationale des droits des femmes 2024 est "Inspirer l'inclusion". Canva

Depuis 1996, chaque Journée internationale des droits des femmes a un thème officiel.

Le premier thème, adopté par les Nations unies, en 1996, était "Célébrer le passé, planifier l'avenir".

L'année dernière, le thème était #EmbraceEquity, et cette année, l'ONU a choisi le thème "Investir dans les femmes : accélérer le progrès", en mettant l'accent sur la lutte contre l'exclusion économique. Le thème de la campagne 2024 est "Inspirer l'inclusion".

"Lorsque nous inspirons les autres à comprendre et à valoriser l'inclusion des femmes, nous forgeons un monde meilleur", peut-on lire sur le site web de l'IDW, "et lorsque les femmes elles-mêmes sont inspirées à être incluses, il en résulte un sentiment d'appartenance, de pertinence et d'autonomisation". Collectivement, forgeons un monde plus inclusif pour les femmes".

Cette campagne met l'accent sur la reconnaissance de l'importance de la diversité et de l'autonomisation dans diverses sphères de la société, et souligne le rôle essentiel de l'inclusion dans la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

"Lorsque les femmes ne sont pas présentes, nous devons nous demander : "si ce n'est pas le cas, pourquoi ?" Lorsque les femmes sont victimes de discrimination, nous devons dénoncer les mauvaises pratiques. Lorsque le traitement des femmes n'est pas équitable, nous devons agir. Et nous devons le faire à chaque fois, à chaque fois".

Selon le site web, les gens peuvent inspirer d'autres personnes à aider à forger un monde inclusif en recherchant l'inclusion des femmes et en partageant leurs connaissances. En groupe, les organisations peuvent recruter, retenir et développer des talents divers, ainsi que soutenir les femmes dans les postes de direction. Il s'agit également d'aider les femmes à prendre des décisions éclairées concernant leur santé, de permettre aux femmes et aux filles d'accéder à une éducation et à une formation de qualité, ainsi que de promouvoir les talents sportifs, créatifs et artistiques.

L'organisation ajoute que le partage de votre image #InspireInclusion sur les médias sociaux en utilisant #IWD2024 #InspireInclusion" fait également partie de la campagne de cette année.