Pays-bas : inauguration du musée de l'holocauste, la présence d'Isaac Herzog ne passe pas

Par Somaya Aqad, Euronews, AP

Les Pays-Bas ont inauguré dimanche le musée national de l'Holocauste lors d'une cérémonie présidée par le roi des Pays-Bas ainsi que par le président israélien Isaac Herzog, dont la présence a suscité des protestations en raison de l'offensive Israélienne menée à Gaza.

PUBLICITÉ

Le musée à Amsterdam raconte l'histoire de certains des 102 000 Juifs qui ont été déportés des Pays-Bas et assassinés dans les camps nazis, ainsi que l'histoire de leur persécution structurelle sous l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale avant le début des déportations.

Le musée "d_onne un visage et une voix aux victimes juives de la persécution aux Pays-Bas"_, a déclaré le roi néerlandais Willem-Alexander dans son discours lors de la cérémonie d'inauguration dimanche. Il "nous montre également les conséquences dévastatrices que l'antisémitisme peut avoir", a-t-il ajouté.

"C'est pourquoi nous devons continuer à être conscients de la façon dont les choses ont commencé et comment elles sont allées de mal en pis", a déclaré le roi. Auparavant, le roi et le président israélien avaient visité la célèbre synagogue portugaise d'Amsterdam.

M. Herzog a salué l'initiative des Pays-Bas de créer un nouveau musée de l'Holocauste dans un contexte de montée de l'antisémitisme dans le monde.

"En ce moment charnière, cette institution envoie un message clair et puissant", a déclaré M. Herzog. "_Souvenez-vous ! Souvenez-vous des horreurs nées de la haine, de l'antisémitisme et du racisme, et ne les laissez plus jamais prospére_r".

La cérémonie de dimanche s'est déroulée dans le contexte des attaques dévastatrices d'Israël contre Gaza, qui ont suivi les incursions meurtrières du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre.

Des manifestations pour exiger un cessez-le-feu

Des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés, au milieu d'une sécurité renforcée, sur la place de Waterloo, dans le centre d'Amsterdam, près du musée et de la synagogue. Ils ont brandi des drapeaux palestiniens, scandé "Plus jamais ça" et exigé la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens et un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.

Les leaders de la manifestation ont souligné qu'ils s'opposaient à la présence de M. Herzog, et non au musée et à ce qu'il commémore. "Pour nous, Juifs, ces musées font partie de notre histoire, de notre passé", a déclaré Joana Cavaco, militante anti-guerre du collectif juif Erev Rav, en s'adressant à la foule avant la cérémonie. Elle a ajouté : "_Comment est-il possible qu'un espace aussi sacré soit utilisé pour normaliser un génocide aujourd'hu_i ?".Les trois quarts des Juifs néerlandais ont fait partie des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis.

Isaac Herzog faisait partie des dirigeants israéliens cités dans une ordonnance rendue en janvier par la plus haute juridiction des Nations unies exigeant qu'Israël fasse tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la mort, la destruction et prévenir tout acte de génocide dans la bande de Gaza.

Il a accusé la Cour internationale de justice d'avoir déformé ses propos dans l'arrêt. Israël a fermement rejeté les allégations de l'Afrique du Sud selon lesquelles l'offensive militaire menée à Gaza enfreint la convention sur le génocide."

"J'ai été dégoûté par la façon dont ils ont déformé mes propos, en utilisant des citations très, très partielles et fragmentées, dans l'intention de soutenir une affirmation juridique infondée">, quelques jours après la décision.

Une organisation néerlandaise pro-palestinienne, The Rights Forum, a qualifié la présence de M. Herzog de "g_ifle au visage des Palestiniens qui ne peuvent qu'assister, impuissants, à l'assassinat par Israël de leurs proches et à la destruction de leurs terres_".

Dans un communiqué publié avant l'ouverture de dimanche, le quartier culturel juif qui gère s'est dit "profondément préoccupé par la guerre et les conséquences de ce conflit, avant tout pour les citoyens d'Israël, de Gaza et de Cisjordanie".

Il est "d'autant plus troublant que le musée national de l'Holocauste ouvre ses portes alors que la guerre continue de faire rage. Notre mission n'en est que plus urgente".