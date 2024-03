Par Euronews avec AP

Varsovie fait pression sur les autres membres de l'OTAN pour qu'ils investissent davantage dans la lutte contre l'économie de guerre de la Russie.

PUBLICITÉ

Le président polonais Andrzej Duda a appelé les membres de l'OTAN à porter leurs dépenses de défense à 3 % de leur PIB, estimant que l'alliance devait faire davantage pour répondre à l'augmentation des dépenses militaires de la Russie alors que la guerre en Ukraine se poursuit.

Les remarques d'Andrzej Duda s'adressent autant à son pays, la Pologne, qu'aux autres membres européens de l'OTAN. Elles ont été prononcées juste avant que le Premier ministre polonais Donald Tusk et lui-même ne se rendent à Washington pour célébrer le 25ème anniversaire de l'adhésion de la Pologne à l'OTAN.

La Pologne a rejoint l'Alliance le 12 mars 1999, en même temps que la République tchèque et la Hongrie.

"La Pologne est fière de faire partie de l'OTAN depuis 25 ans", a déclaré Andrzej Duda dans un discours prononcé lundi soir. "Il n'y a jamais eu et il n'y a pas de meilleur garant de la sécurité que l'Alliance de l'Atlantique Nord".

Le président polonais Andrzej Duda promet de jouer un rôle important dans le soutien militaire à l'Ukraine

Une plus grande responsabilité

Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa troisième année, le président polonais considère que les pays de l'OTAN doivent assumer "une plus grande responsabilité pour la sécurité de l'ensemble de l'alliance et moderniser et renforcer leurs troupes de manière intensive".

"Face à la guerre en Ukraine et aux aspirations impériales croissantes de la Russie, les pays membres de l'OTAN doivent agir avec audace et sans compromis", ajoute-t-il.

Lundi, l'OTAN a hissé le drapeau de son 32ème membre, la Suède, au siège de l'organisation à Bruxelles. La Finlande a rejoint l'Alliance l'année dernière.

"Aujourd'hui, l'OTAN envoie un signal clair et fort en accueillant la Finlande et la Suède dans ses rangs", a déclaré Andrzej Duda lundi. "Il s'agit d'un événement historique. Des pays qui, jusqu'à présent, ont maintenu un statut de neutralité pendant des années, rejoignent l'alliance. L'OTAN s'en trouve considérablement renforcée. Toutefois, d'autres décisions audacieuses sont nécessaires".

Montrer l'exemple

Bien que les membres de l'OTAN aient décidé de porter leurs dépenses de défense à 2 % du PIB à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie, la plupart d'entre eux n'atteignent toujours pas ce niveau de référence.

La Pologne, en revanche, consacre actuellement 4 % de son PIB à la défense - le taux le plus élevé parmi les membres de l'OTAN - afin de moderniser son armée. Les États-Unis consacrent quant à eux environ 3,5 % de leur PIB à la défense.

Andrzej Duda considère que les efforts des deux pays mettent les États-Unis et la Pologne en position de "montrer l'exemple et d'être une source d'inspiration pour les autres".

"La Fédération de Russie a fait passer son économie en "mode guerre". Elle consacre près de 30 % de son budget annuel à son armement", ajoute le président polonais dans une tribune publiée lundi dans le Washington Post.

"Ce chiffre et d'autres données provenant de Russie sont alarmants. Le régime de Vladimir Poutine représente la plus grande menace pour la paix mondiale depuis la fin de la guerre froide".

L'administration de Joe Biden a toutefois laissé entendre que l'objectif de 3 % fixé par Andrzej Duda pour tous les membres de l'OTAN pourrait être trop ambitieux, du moins pour l'instant.