Un citoyen lituanien est mort dans une prison au Bélarus

Aujourd'hui, nous avons reçu une note du ministère bélarusse des affaires étrangères, confirmant le décès et la date du décès du citoyen lituanien, mais nous n'avons reçu aucune autre information. Nous avons donc à nouveau demandé des informations complètes sur les circonstances de cet épisode, la cause du décès, la raison pour laquelle il s'est produit, si une assistance médicale a été fournie et pourquoi le consul n'a pas été autorisé à rencontrer le citoyen lituanien.