Les habitants des territoires ukrainiens occupés poussés à participer à la présidentielle russe

Par Euronews avec agences

Les habitants des territoires ukrainiens occupés par Moscou sont incités par les autorités russes à participer à l'élection présidentielle.

PUBLICITÉ

C'est une élection présidentielle sans suspense qui a commencé en Russie. Dans les régions ukrainiennes occupées par Moscou, les bureaux de vote ont même ouvert plus tôt pour inciter les habitants à mettre leur bulletin dans l'urne et donner l'impression d'une participation élevée.

De nombreuses personnes affirment avoir reçu la visite de commissions de vote mobiles à leur domicile, qui les poussent à remplir leur bulletin directement sur le pas de la porte. Moscou justifie ces mesures par une "menace sécuritaire accrue".

Kyiv appelle à rester prudent et rassure ces citoyens sur le fait que voter sous la menace ne leur portera pas préjudice.

"La plupart des gens demandent comment ils peuvent éviter de voter et ce que dit la loi ukrainienne s'ils sont obligés de voter de toutes façons, et comment ils peuvent en informer les autorités ukrainiennes. Nous n’avons qu’un seul conseil : sous l’occupation, le plus important est de survivre, de rester en vie et de conserver sa santé. Si vous êtes obligés de voter ou de participer à un processus illégal, vous n’en serez pas tenu responsables devant la loi" affirme Ivan Fedorov, chef de la région de Zaporijjia.

L'Ukraine a d'ores et déjà qualifié ce scrutin de "simulacre illégal" et ne reconnaîtra pas les résultats, tout en précisant que les citoyens ukrainiens qui aident activement les autorités d'occupation à organiser l'élection seront poursuivis.

La Russie a déjà organisé plusieurs scrutins dans les secteurs de Zaporijjia, de Kherson, de Donetsk et de Lougansk, dont elle a proclamé l'annexion il y a plus d'un an, en septembre 2022.