Russie : plusieurs incidents ont emmaillé le premier jour de l'élection présidentielle

Par Somaya Aqad, AP

La Russie a entamé, vendredi, trois jours de vote pour l'élection présidentielle dont l’issue, presque certaine, sera la reconduite du président Vladimir Poutine pour six années supplémentaires à la tête du pays.

Au premier jour de l'élection présidentielle russe, des actions ont visé des bureaux de vote. Selon les autorités, au moins 13 personnes ont été arrêtées pour des dégradations ou des attaques incendiaires.

Plusieurs personnes ont versé un liquide vert dans les urnes une en référence au leader de l'opposition Alexei Navalny récememnt décédé, qui en 2017 avait été attaqué par un assaillant, qui lui avait aspergé le visage de désinfectant vert.

Le vote se déroule jusqu'à dimanche dans des bureaux de vote répartis sur les 11 fuseaux horaires de ce vaste pays, dans certaines parties des régions occupées d'Ukraine et en ligne. Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a voté en ligne.

Cette élection dont l'issue, selon les experts, est connue d'avance, se déroule dans un contexte de forte répression. Les médias indépendants et d'importants groupes de défense des droits ont été censurés, ce qui a permis au président russe de contrôler entièrement le système politique.

Un contexte de guerre

Elle intervient également alors que la guerre en Ukraine de Moscou entre dans sa troisième année. La Russie a l'avantage sur le champ de bataille, où elle réalise de petites avancées, même si elles sont lentes.

L'Ukraine, quant à elle, a rendu Moscou vulnérable derrière la ligne de front avec des attaques de drones à longue portée à l'intérieur de la Russie et des assauts de drones de haute technologie qui ont mis sa flotte de la mer Noire sur la défensive.

Les régions russes limitrophes de l'Ukraine ont fait état d'une recrudescence des bombardements et d'attaques répétées cette semaine de la part des forces ukrainiennes, que M. Poutine a décrites vendredi comme une tentative d'effrayer les habitants et de faire dérailler le scrutin.

"Ces attaques ennemies n'ont pas été et ne seront pas laissées impunies", a-t-il promis lors d'une réunion de son Conseil de sécurité.

"Je suis sûr que notre peuple, le peuple russe, réagira avec encore plus de cohésion", a déclaré M. Poutine. "Qui ont-ils décidé d'effrayer ? Le peuple russe ? Cela ne s'est jamais produit et ne se produira jamais".

Les autorités ont déclaré que le vote se déroulait dans l'ordre. Mais à Saint-Pétersbourg, une femme a jeté un cocktail Molotov sur le toit d'une école abritant un bureau de vote, ont rapporté les médias locaux.

Le chef adjoint de la commission électorale centrale russe a déclaré que des personnes avaient versé un liquide vert dans les urnes dans cinq endroits, dont Moscou.

Des sites d'information ont également rapporté sur la messagerie Telegram qu'une femme à Moscou avait mis le feu à un isoloir. De tels actes sont incroyablement risqués, car l'ingérence dans les élections est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

Aucune opposition

Vladimir Poutine, 71 ans, brigue un cinquième mandat pratiquement sans opposition. Ses opposants politiques sont soit en prison, soit en exil ; Navalny, le plus virulent d'entre eux, est mort dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique le mois dernier. Les trois autres candidats en lice sont des politiciens discrets appartenant à des partis d'opposition symboliques qui soutiennent la ligne du Kremlin.

Les observateurs ne s'attendent guère à ce que l'élection soit libre et équitable.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a ironisé vendredi sur la nature prédéterminée du vote." Je voudrais féliciter Vladimir Poutine pour sa victoire écrasante aux élections qui commencent aujourd'hui. Pas d'opposition .Pas de liberté. Pas de choix", a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter.

Outre le fait que les électeurs ont peu d'options, les possibilités de contrôle indépendant sont très limitées.

Pas d'observateurs présents

Aucun observateur international important n'était présent. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe n'ont pas été invités, et seuls les candidats enregistrés ou les organes consultatifs soutenus par l'État peuvent envoyer des observateurs dans les bureaux de vote, ce qui réduit la probabilité d'avoir des chiens de garde indépendants. Le scrutin se déroulant sur trois jours dans près de 100 000 bureaux de vote, il est de toute façon difficile d'exercer une véritable surveillance.

"Les élections en Russie dans leur ensemble sont une imposture. Le Kremlin contrôle les personnes inscrites sur les bulletins de vote. Le Kremlin contrôle la façon dont ils peuvent faire campagne. Sans parler de la possibilité de contrôler tous les aspects du vote et du processus de décompte des voix", a déclaré Sam Greene, directeur de la résilience démocratique au Centre d'analyse des politiques européennes à Washington.

L'Ukraine et l'Occident ont également condamné la Russie pour avoir organisé le vote dans des régions ukrainiennes que les forces de Moscou ont saisies et occupées.

À bien des égards, l'Ukraine est au cœur de cette élection, selon des analystes politiques et des personnalités de l'opposition. Ils affirment que M. Poutine veut utiliser sa victoire électorale presque assurée comme preuve que la guerre et sa gestion de celle-ci bénéficient d'un large soutien. L'opposition, quant à elle, espère utiliser le scrutin pour manifester son mécontentement à l'égard de la guerre et du Kremlin.

Les opposants appellent à voter contre poutine

L'opposition disséminée en Russie a exhorté les personnes mécontentes de M. Poutine ou de la guerre à se présenter aux urnes à midi dimanche, dernier jour du scrutin, en signe de protestation. Cette stratégie a été approuvée par M. Navalny peu de temps avant sa mort.

"Nous devons profiter du jour des élections pour montrer que nous existons, que nous sommes nombreux, que nous sommes des personnes réelles, vivantes, et que nous sommes contre Poutine....C'est à vous de décider ce que vous allez faire. Vous pouvez voter pour n'importe quel candidat, sauf pour Poutine. Vous pouvez gâcher votre bulletin de vote", a déclaré sa veuve, Yulia Navalnaya.

L'efficacité de cette stratégie reste incertaine.

Golos, le célèbre groupe d'observateurs indépendants des élections en Russie, a déclaré dans un rapport publié cette semaine que les autorités "f_aisaient tout pour que les gens ne remarquent pas le fait même de l'élection_".

L'organisme de surveillance a qualifié la campagne précédant le scrutin de "pratiquement imperceptible" et de "la plus insipide" depuis 2000, date à laquelle Golos a été fondé et a commencé à surveiller les élections en Russie.

La campagne de M. Poutine a été masquée par des activités présidentielles et les autres candidats ont fait preuve d'une "passivité évidente", selon le rapport.

Selon Golos, les médias d'État ont consacré moins de temps d'antenne à l'élection qu'en 2018, lorsque M. Poutine a été élu pour la dernière fois. Au lieu de promouvoir le vote pour assurer une participation souhaitée, les autorités semblent miser sur la pression exercée sur les électeurs qu'elles peuvent contrôler - par exemple, les Russes qui travaillent dans des entreprises ou des institutions gérées par l'État - pour qu'ils se présentent aux urnes, a déclaré le groupe.

L'organisme de surveillance lui-même a été impliqué dans la répression : Son coprésident, Grigory Melkonyants, est en prison dans l'attente de son procès pour des accusations largement considérées comme une tentative de pression sur le groupe avant les élections.

"Les élections actuelles ne seront pas en mesure de refléter l'humeur réelle du peuple", a déclaré Golos dans son rapport. "

La distance entre les citoyens et la prise de décision sur le destin du pays est devenue plus grande que jamais.