Élargissement de l’Union Européenne d’ici à 2030 : rêve ou réalité ?

Par Euronews

Plusieurs pays des Balkans sont candidats à l’adhésion à l’Union européenne. Certains d’entre eux pourraient rejoindre les vingt-sept pays membres d’ici à 2030.

PUBLICITÉ

Un élargissement de l’Union Européenne d’ici à 2030. C’est le thème de ce forum qui s’est tenu à Athènes et auquel a participé la ministre des Affaires européennes du Monténégro. Le pays a déposé sa candidature en 2008, a obtenu le statut de candidat en 2010. Et depuis, il patiente.

"Le nouveau gouvernement nous donne un nouvel élan, une nouvelle énergie et c'est la première fois après plusieurs années que nous bénéficions d'une stabilité politique et d'un consensus sur l'intégration européenne. Ainsi, au cours des 100 premiers jours du gouvernement, nous avons montré que nous avions un dialogue ouvert, non seulement avec la majorité politique, mais aussi avec l'opposition en ce qui concerne la voie européenne", explique Maida Gorčević, ministre des Affaires européennes du Monténégro.

Pour d’autres, aussi, la route vers l’adhésion est longue et semée d’embûches. C’est le cas d’un autre pays des Balkans : le Kosovo, qui n’a pas encore obtenu le statut du candidat. Certains pays membres de l’Union européenne ne sont pas favorables à son adhésion.

"Par rapport à d'autres pays, nous avons aussi des obstacles supplémentaires, ce qui nous rend la tâche plus difficile dans cette course qui est censée être égale. Nous sommes le seul pays qui n'a pas encore le statut de candidat. Nous avons encore du mal à obtenir la reconnaissance de cinq membres de l'UE", explique Besnik Bislimi, vice-Premier ministre du Kosovo chargé de l'Europe.

Au total, en dehors du Kosovo, neuf pays sont officiellement candidats à une adhésion à l’Union européenne : la Turquie, la Serbie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Géorgie et l’Ukraine. Le processus de discussions avec Kyiv devrait commencer bientôt.

'La région des Balkans occidentaux est en dehors de l'Union européenne, et je ne suis pas sûr qu'à long terme, l'UE, pas seulement les Balkans occidentaux, mais l'UE, puisse se le permettre', a déclaré Marko Stucin, Secrétaire d'État aux Affaires européennes de Slovénie.

Après une vague d’adhésions dans les années 2000, le processus d’élargissement de l’Union européenne avance au ralenti pour les pays candidats.

Bruxelles, pour qui l’élargissement a été qualifié de “vital” par Ursula von der Leyen, attend notamment d’eux qu’ils engagent de sérieuses réformes institutionnelles et politiques.