Nous savons ce que c'est que de devoir brutalement quitter son domicile contre son gré. De se rendre dans un nouveau pays et d'essayer de reconstruire sa vie.

Et nous savons que le cruel accord "argent contre humains" ("cash for humans") conclu par le gouvernement britannique avec le Rwanda (un arrangement politique visant à envoyer les demandeurs d'asile du Royaume-Uni au Rwanda pour que leurs demandes y soient examinées et approuvées, NDT) n'empêchera pas les gens d'entreprendre des voyages dangereux pour trouver la sécurité au Royaume-Uni.

Nous faisons partie d'un groupe de personnes ayant vécu l'expérience du système d'immigration et d'asile britannique - certains d'entre nous sont des survivants de la torture, d'autres des réfugiés, et d'autres encore sont sur liste d'attente et tentent toujours de trouver la sécurité.

Mais nous avions tous une vie, une famille, un rôle et du respect dans nos pays d'origine, et nous pouvons vous dire que les personnes qui cherchent la sécurité méritent d'être traitées avec dignité et respect.

L'horrible réalité du plan du gouvernement est que faire décoller des avions pour le Rwanda signifie envoyer des gens à des milliers de kilomètres - des gens qui ont fui les pires horreurs - dans un pays qui n'est pas sûr pour eux.

Avant même que les avions ne décollent, cette politique inflige un profond préjudice psychologique à notre communauté - sachant qu'à tout moment, des personnes comme nous pourraient être envoyées dans un pays reconnu pour ses graves violations des droits de l'homme.

Savez-vous ce que signifie se sentir en sécurité ?

Il y a une réelle différence entre échapper à la persécution et se sentir en sécurité. Se sentir en sécurité est une condition préalable pour être véritablement en sécurité, car cela vous permet de reconstruire votre vie, de tourner la page sur des expériences traumatisantes et de vous rétablir. Mais cette politique rend les choses beaucoup plus difficiles.

Et ce n'est pas seulement la peur d'être envoyé au Rwanda qui peut avoir un impact aussi dévastateur, mais l'attente incertaine qui l'accompagne.

Au lieu d'envoyer des réfugiés en aller simple au Rwanda - ou dans tout autre pays soi-disant "sûr" - le Royaume-Uni devrait montrer la voie en matière de protection des réfugiés.

Des migrants et des demandeurs d'asile attendent d'être débarqués d'un navire des forces frontalières britanniques, à Douvres, en juin 2022. AP Photo/Matt Dunham

Les personnes qui ont reçu une "notification d'intention" de les renvoyer au Rwanda n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver, ni du moment où cela va se produire. Cela crée un sentiment d'incertitude qui met en péril le bien-être des personnes et cause des dommages irréversibles.

Nous savons combien il est difficile de vivre ainsi. Il est presque impossible de se rétablir ou de reconstruire sa vie.

Nous avons suivi avec horreur la progression de l'accord du gouvernement britannique avec le Rwanda.

Cette politique punit des personnes qui n'ont eu d'autre choix que de risquer leur vie pour se mettre en sécurité au Royaume-Uni.

Comment pouvons-nous faire courir un risque grave à des personnes ?

Le Royaume-Uni a une longue histoire pour ce qui est d'accueillir les personnes dans le besoin. Mais cette législation tourne en dérision la convention de 1951 sur les réfugiés, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette convention, que le Royaume-Uni a contribué à rédiger, a permis de sauver de nombreuses vies depuis lors.

En refusant de respecter les obligations internationales dont nous sommes signataires, nous affaiblissons des protections solides.

Et nous amorçons une tendance dangereuse qui consiste à ne pas assumer la responsabilité des personnes qui ont désespérément besoin de notre protection et qui veulent simplement vivre en sécurité.

Il est vraiment inquiétant de voir le Royaume-Uni et d'autres pays s'éloigner des politiques axées sur la protection au profit de la dissuasion et de l'externalisation.

Les membres de la Chambre des Lords ont continué à défendre les droits des réfugiés en votant des amendements essentiels à ce projet de loi, notamment en insistant sur le fait qu'il doit être conforme au droit international et national en matière de droits de l'homme pour lequel le Royaume-Uni est internationalement reconnu.

Même si le Premier ministre Rishi Sunak le souhaite, les récents rapports crédibles faisant état de tortures et de mauvais traitements au Rwanda et ce qu'ils nous apprennent sur le respect par le Rwanda du droit international en matière de droits de l'homme, ne peuvent simplement pas être ignorés.

Des militants de la campagne "Stand Up To Racism" tiennent des banderoles devant la Haute Cour à Londres, décembre 2022. AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Pour ceux d'entre nous qui ont fui des pays dangereux, c'est cette tradition de protection des droits de l'homme qui nous a donné de l'espoir lorsque nous sommes arrivés ici.

Depuis le début, nous savons que la politique rwandaise mettrait en danger des personnes comme nous.

Il y a quelques mois à peine, la Cour suprême a conclu à l'unanimité que le Rwanda n'était pas un pays sûr en raison du risque que les réfugiés du Royaume-Uni qui y sont relocalisés soient envoyés dans un autre pays où ils subiraient des persécutions ou des violations des droits de l'homme.

Depuis lors, le HCR a averti à plusieurs reprises que le Rwanda ne disposait pas des services ou de l'infrastructure nécessaires pour traiter correctement les demandes d'asile.

Le simple fait que des Rwandais obtiennent le statut de réfugié confirme que le Rwanda n'est pas un pays sûr.

Nous avons besoin d'un système accueillant et compatissant, pas d'un système immoral

Il est immoral que des personnes qui cherchent simplement à se mettre à l'abri risquent de subir d'autres préjudices si elles sont envoyées au Rwanda.

Les gens doivent comprendre que presque toutes les personnes qui arrivent sur nos côtes à la recherche d'un sanctuaire risquent d'y être envoyées.

Même les personnes les plus vulnérables sont considérées comme susceptibles d'être envoyées au Rwanda - les survivants de la torture, les victimes de la traite des êtres humains et de l'esclavage moderne, et les familles avec enfants.

Les personnes dont la demande de protection n'est pas acceptée au Rwanda ne seront toujours pas autorisées à retourner au Royaume-Uni.

Le Premier ministre est peut-être suffisamment sûr de lui pour parier sur le décollage d'un avion pour le Rwanda avant les prochaines élections, mais nous ne cesserons pas de nous battre contre ce projet de loi.

Des réfugiés comme nous ont été à l'avant-garde de campagnes exhortant les politiciens à changer de direction et à défendre des alternatives plus justes et plus compatissantes.

Nous demandons à tous les députés de tirer un trait sur cet accord inhumain et coûteux et de le laisser derrière eux. Au lieu d'élaborer des politiques qui défient nos devoirs légaux et moraux, le gouvernement doit plutôt se concentrer sur le rétablissement de l'accès à la protection au Royaume-Uni et sur le renforcement du système mondial de protection des réfugiés, conformément au droit international.

Aux côtés de personnes bienveillantes de tout le pays, nous voulons que le gouvernement mette fin à ce cruel programme anti-réfugiés et reconstruise un système d'asile accueillant et compatissant.

Nous devons garantir aux personnes fuyant des horreurs telles que la guerre, la torture et la persécution une audition équitable et le sanctuaire dont elles ont besoin pour guérir.

Sepideh Sahar et Angela McLeary sont membres de One Strong Voice, la première coalition britannique de défenseurs des réfugiés et des migrants.

