Le secrétaire à la défense Lloyd Austin a promis mardi que les États-Unis continueraient à soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine contre la Russie, alors que le Congrès bloque le financement de l'aide militaire destinée à Kyiv.

"Les États-Unis ne laisseront pas l'Ukraine échouer". Devant une cinquantaine de responsables de la défense de plusieurs pays réunis sur la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne, le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin tente de rassurer les alliés de Kyiv sur le soutien américain. "Les__États-Unis__ne laisseront pas tomber l'Ukraine [...]Cette coalition ne laissera pas l'Ukraine échouer. Le monde libre ne laissera pas l'Ukraine échouer".

Cette réunion intervient une semaine après que les responsables américains de la défense ont utilisé 300 millions de dollars d'économies sur des contrats pour financer un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine, en retirant des armes des stocks du Pentagone.

Au cours de la réunion, les dirigeants d'autres pays ont discuté d'une nouvelle aide à l'Ukraine. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a déclaré aux journalistes que l'Allemagne fournirait des munitions et des véhicules blindés et de transport pour une valeur d'environ 500 millions d'euros.

"Nous aidons l'Ukraine avec ce dont elle a le plus besoin pour se défendre contre l'agression russe", a déclaré M. Pistorius, ajoutant que l'aide comprend 10 000 munitions provenant des stocks de l'armée allemande qui seront livrées à l'Ukraine très prochainement, ainsi que 100 véhicules blindés pour l'infanterie et 100 véhicules de transport. "Je n'ai aucun doute quant à la fiabilité des Américains".

60 milliards de dollars bloqués par le Congrès

L'enveloppe de 300 millions de dollars est la première tranche envoyée par l'administration Biden depuis décembre, alors même que les conditions du champ de bataille en Ukraine sont de plus en plus désastreuses.

L'argent trouvé - que les responsables ont qualifié de "coup unique" - a permis au ministère de la Défense de mobiliser une prérogative présidentielle pour retirer des armes et des équipements des stocks du Pentagone et les envoyer rapidement à l'Ukraine. Les fonds sont ensuite utilisés pour acheter des articles de remplacement afin de s'assurer que l'armée américaine est prête à combattre et à protéger la patrie.

Les dirigeants américains ont insisté au cours des trois derniers mois sur le fait qu'ils ne pouvaient pas retirer davantage d'armes des rayons parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour reconstituer les stocks. Le Congrès est dans l'impasse depuis des mois au sujet d'un nouveau projet de loi supplémentaire de 95 milliards de dollars, qui comprend environ 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine.

Les responsables américains affirment que ce projet bénéficie d'un soutien bipartisan, mais un certain nombre de républicains s'y opposent et le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a refusé de soumettre le projet au vote de la Chambre.

La formation des troupes ukrainiennes menacée

Le financement de la formation des forces ukrainiennes est également menacé. Le commandement régional de l'armée américaine pour l'Europe et l'Afrique, qui est basé en Allemagne, s'attend à manquer d'argent d'ici le mois de juin, selon des responsables américains. À ce jour, les États-Unis ont formé environ 19 000 soldats ukrainiens, la plupart d'entre eux en Allemagne. Au total, la coalition internationale a formé plus de 129 000 Ukrainiens dans plus de 100 sites différents à travers le monde.

Des recrues ukrainiennes s'entraînent sur une base militaire des forces armées britanniques dans le sud de l'Angleterre, mercredi 12 octobre 2022. Kirsty Wigglesworth/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Les responsables de la défense continuent d'avertir que l'Ukraine reste largement dépassée par la Russie sur le champ de bataille et notent des rapports persistants selon lesquels les troupes ukrainiennes sont rationnées ou à court de munitions sur les lignes de front.

De son côté, la Russie a, selon Lloyd Austin, payé un "coût stupéfiant" pour la guerre, répétant les estimations selon lesquelles au moins 315 000 soldats russes auraient été tués ou blessés dans la guerre, qui a coûté à Moscou jusqu'à 211 milliards de dollars.

"Les troupes ukrainiennes sont confrontées à des conditions difficiles et à des combats acharnés. Et les civils ukrainiens subissent un barrage constant de missiles russes et de drones iraniens", a déclaré M. Austin. "Mais l'Ukraine ne reculera pas. Et les États-Unis non plus.