Missiles contre drones : entre bombardements en Ukraine et incursion en Russie

Par euronews avec AP

Le bombardement ukrainien de la ville russe de Belgorod a tué deux personnes, ont indiqué samedi des responsables. Des combattants russes pro-ukrainiens auraent capturé une vingtaine de soldats russes.

PUBLICITÉ

Un homme et une femme sont morts dans l'attaque ukrainienne de samedi et trois autres personnes ont été blessées, a déclaré le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov sur l'application de messagerie Telegram. Il s’agit du dernier échange de tirs de missiles et de roquettes à longue portée dans le cadre de la guerre russe contre l’Ukraine.

Cinq personnes ont également été blessées lorsqu'un drone ukrainien a heurté une voiture dans le village de Glotovo, à environ 2 kilomètres de la frontière ukrainienne, a indiqué le gouverneur.

Le ministère russe de la Défense a également déclaré samedi avoir déjoué les tentatives des "groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens" d'entrer dans le pays depuis la région ukrainienne de Soumy. Cela faisait suite à une attaque armée revendiquée mardi par des opposants russes au Kremlin basés en Ukraine dans les régions de Belgorod et de Koursk.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces militaires et de sécurité de Moscou avaient tué 30 combattants en déjouant la dernière incursion.

Des soldats russes capturés ?

Le Corps des Volontaires russes – l'un des groupes qui ont affirmé avoir franchi la frontière mardi et qui affirment "se battre pour la liberté des peuples ukrainien et russe" - a publié quant à lui samedi une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant avoir capturé 25 soldats russes sans qu'il soit possible de vérifier à ce stade ces allégations.

Samedi également, une attaque de drone ukrainien a provoqué un incendie dans une raffinerie de pétrole appartenant au géant pétrolier russe Rosneft dans la région de Samara, à environ 725 kilomètres de la frontière ukrainienne, a déclaré le gouverneur régional Dmitri Azarov. Il a déclaré qu'une attaque contre une autre raffinerie avait été déjouée. Aucune victime n'a été signalée.

Un drone ukrainien a également largué un explosif à proximité d'un bureau de vote dans la région ukrainienne illégalement annexée de Zaporijjia, a rapporté l'agence de presse officielle russe Tass. Aucun blessé ni dommage n'a été signalé.

Ces attaques surviennent un jour après qu'un assaut russe contre la ville portuaire ukrainienne d'Odessa a tué au moins 21 personnes. L'attaque au missile balistique a détruit des maisons dans la ville du sud vendredi, suivie d'un deuxième missile qui a visé les premiers intervenants arrivés sur les lieux, ont indiqué des responsables.

Plus de 50 personnes sont toujours hospitalisées à la suite des attaques, a déclaré samedi la maire adjointe d'Odessa, Svitlana Bedreha, selon les médias officiels ukrainiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a promis une "réponse juste" à l’attaque d'Odessa.