Associated Press

Le président Thomas Bach s'exprime lors de l'ouverture de la réunion de la commission exécutive du CIO, à la Maison olympique, à Lausanne, Suisse, mardi 19 mars 2024. - Tous droits réservés Associated Press

Le président Thomas Bach s'exprime lors de l'ouverture de la réunion de la commission exécutive du CIO, à la Maison olympique, à Lausanne, Suisse, mardi 19 mars 2024. - Tous droits réservés Associated Press

Par Euronews avec AP

Cet article a été initialement publié en anglais

En réponse aux critiques du Kremlin suite à l'exclusion des athlètes russes et bélarusses de la cérémonie d'ouverture des J.O. de Paris, le CIO qualifie les accusations de "racisme et de néo-nazisme" d'inacceptables et de "très agressives".