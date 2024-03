L'armée polonaise indique qu'un missile russe a survolé son espace aérien

Par Euronews

Les forces russes ont visé Kyiv et la région de Lviv, située dans l'ouest de l'Ukraine, dimanche à l'aube.

L'armée polonaise a déclaré dimanche matin dans une communiqué publié sur X, anciennement Twitter, q'un missile russe avait survolé son espace aérien pendant quelques secondes.

"Il y a eu une violation de l'espace aérien polonais par l'un des missiles de croisière lancés cette nuit par l'aviation à longue portée de la Fédération de Russie. Les cibles des frappes étaient des villes de l’ouest de l’Ukraine, indique l'armée polonaise.L'objet est entré dans l'espace polonais près de la ville d'Oserdów et y est resté pendant 39 secondes. Pendant tout le vol, il a été observé par des systèmes radar militaires."

"Toutes les procédures nécessaires pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais ont été lancées. L'aviation polonaise et alliée a notamment été activée", ajoute l'armée polonaise.

Un missile russe avait déjà pénétré quelques minutes dans l’espace aérien polonais en décembre dernier.

Frappes russes sur Kyiv et sur la région de Lviv

Les forces russes ont visé la capitale ukrainienne et la région de Lviv située dans l'ouest du pays. Les autorités ukrainiennes évoquent la destruction d'une dizaine de missiles au-dessus de Kyiv et de ses environs, et l'envoi de d'une vingtaine de missiles et une dizaine de drones sur la région de Lviv.