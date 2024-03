États baltes : 75e anniversaire des déportations massives vers la Sibérie

Par euronews avec agences

En pleine guerre en Ukraine, les pays Baltes célèbrent le 75e anniversaire des rafles massives organisées par l'Etat soviétique. Près de 42 000 personnes avaient été déportées vers les goulags russes.

L'impossible oubli. La date du 25 mars 1949 reste gravée à jamais dans les coeurs et la mémoire des Lettons. Ce jour-là quelque 42 000 personnes furent déportées dans des wagon à bestiaux vers les goulags russes de Sibérie. En une journée, nouveau-nés, jeunes enfants et personnes âgées. Beaucoup d’entre eux ne reviendront jamais.

Une déportation massive que Moscou n'a jamais reconnue.

En 1939, après le partage de la Pologne avec l'Allemagne nazie, les Soviétiques en avaient profité pour envahir les pays baltes en juin 1940. Une sanglante répression commença.

10 000 Estoniens, plus de 15 000 Lettons et 16 000 à 18 000 Lituaniens furent déportés selon les sources.

En Lettonie, la station de chemin de fer de Skirotava fut l'une des dernières halte pour de nombreux Lettons.

Gita Baumane, rescapée des déportations russes : "Mon petit frère n'avait que 8 mois, il souffrait d'une pneumonie, mais il a survécu malgré la déportation de son père et de sa mère. Je suis née là-bas. Ma sœur y est née mais est décédée deux mois plus tard. Elle est restée en Sibérie. Quand nous sommes rentrés chez nous, j'avais un an et demi et je ne me souviens de rien, bien sûr. "

Dans son discours, le président letton Edgars Rinkevics, a fait un parallèle avec la situation actuelle : "Aujourd'hui, nous disons très clairement à nous-mêmes et au monde que vous ne pouvez pas être d'accord avec le mal, vous ne pouvez pas négocier avec le mal et vous ne pouvez pas faire la paix avec le mal. Le mal ne peut qu'être vaincu et le mal doit être combattu."

L'Estonie commémore également les expulsions dites "de 4 jours", l'acte le plus violent de l'Union soviétique perpétré dans le pays. 20 700 personnes sont arrêtées et embarquées à destination de la Sibérie. Près de 80 % étaient des femmes et des enfants.

Des centaines, voire des milliers de personnes furent ensuite envoyées dans ces camps, soit 3 % de la population estonienne. Environ 3 000 prisonniers sont morte en Sibérie.

L'occupation des pays baltes a pris fin avec l'effondrement de l'empire soviétique en 1991. Depuis le divorce d'avec Moscou, leurs relations avec le grand voisin restent des plus tendues.