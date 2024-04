Pologne : fin des devoirs obligatoires à la maison pour les écoliers

Par Euronews

L'objectif du gouvernement polonais est d'éviter une trop grande fatigue chez les écoliers.

Fini, ou presque, les devoirs à la maison pour les écoliers polonais. Le gouvernement, qui l’avait promis durant la dernière campagne électorale, est passé à l’acte. Pour les plus jeunes, les devoirs sont supprimés, pour les autres, ils sont désormais facultatifs.

Objectif : décharger les élèves quand ils rentrent de l’école pour éviter une fatigue chronique, souvent dénoncée par les parents.

"Je suis contente parce que je n'aimais pas trop les devoirs, dit Ola, une écolière de 11 ans. Et il n'avait pas vraiment de sens parce que la plupart des élèves de ma classe les copiaient le matin sur quelqu'un qui les avaient déjà faits. Ou ils se servaient de pages Internet. Cela n'avait donc pas de sens."

Le corps enseignant n’est toutefois pas convaincu par ces nouvelles règles et regrette de ne pas avoir été plus consulté.

"Les enseignants pensent que cela s'est passé trop vite, trop précipitamment, déplore Slawomir Broniarz, chef du syndicat des enseignants polonais. On en a trop peu parlé et on n'a pas été assez consultés. Oui, il fallait le faire, mais il aurait fallu d'abord en parler avec les enseignants."

Le système éducatif polonais a fait l'objet d'un certain nombre réformes ces dernières années, presque chaque nouveau gouvernement apportant des changements. Une situation compliquée à gérer pour les parents et les enseignants contraint à chaque fois de s’adapter.