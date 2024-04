Slovaquie : un deuxième tour de l'élection présidentielle décisif

Par Euronews avec agences

Les Slovaques retournent aux urnes ce samedi pour le second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin décisif qui définira la direction du pays dans un avenir proche.

Les Slovaques retournent aux urnes ce samedi pour le second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin décisif selon les experts, qui doit déterminer si le pays penchera plutôt du côté de l'Union européenne et de l'OTAN, ou du côté pro-russe, à l'instar de son voisin hongrois.

Les électeurs ont le choix entre Ivan Korčok, diplomate de profession et ex-ministre des Affaires étrangères, vainqueur du premier tour avec 42,52%, et le social-démocrate Peter Pellegrini, actuel président du Parlement et proche du Premier ministre populiste et pro-russe Robert Fico qui a remporté 37,03% au premier scrutin.

Ivan Korčok mise sur le vote des Slovaques opposés au gouvernement, et qui redoutent un rapprochement de Bratislava avec Moscou et Budapest. Son rival, Peter Pellegrini, a l'appui tacite du Premier ministre et affirme que les intérêts nationaux sont souvent mis de côté au profit de Bruxelles.

Une victoire de Peter Pelligrini à la présidentielle assurerait au Premier ministre Robert Fico une gouvernance sans partage, avec une position majoritaire dans toutes les institutions politiques. Celles-ci lui garantirait la mise en oeuvre de réformes très controversées, comme celle de la Justice ou celle sur l'indépendance des médias.