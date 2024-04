Zoo de Chester : Un girafon rare fait sa toute première sortie

Edie et sa maman sont des girafes Rothschild une sous- espèce rare, en voie de disparation.

PUBLICITÉ

Au zoo de Chester, au Royaume-Uni, une girafe âgée de deux semaines sort pour la première fois. Le bébé appelé "Edie" (avec un "d"), du nom du lac Edward en Ouganda, est une girafe de Rothschild : c'est la sous-espèce de girafe la plus rare, qui a été presque totalement éradiquée du Kenya, de l'Ouganda et du Soudan en raison de la perte de son habitat et de la chasse pour sa viande.

Il n'en reste qu'environ 2 500, la plupart dans des zoos, et seulement 700 à l'état sauvage, dans des sanctuaires du Kenya et de l'Ouganda.

Les girafes de Rothschild sont également les plus grandes girafes et, par conséquent, les plus grands mammifères de la planète : jusqu'à 6 mètres. De plus, cette sous-espèce est la seule qui, à l'occasion, peut avoir jusqu'à 5 ossicônes - "cornes", alors que les autres girafes en ont toujours 2.