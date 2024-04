L'Ukraine visée par "plus de 40 missiles" en une nuit

Par euronews avec AP

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a tiré "plus de 40 missiles et 40 drones" sur l'Ukraine, d'après le président Volodymyr Zelensky.

Jeudi 11 avril, le chef de l'État a dénoncé une nuit particulièrement difficile pour son pays. "La Russie a tiré plus de 40 missiles et 40 drones sur l’Ukraine. Certains missiles et drones Shahed ont été abattus avec succès. Malheureusement, seulement une partie d’entre eux. Les terroristes russes ont une fois de plus ciblé des infrastructures essentielles" a écrit Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

L'armée ukrainienne affirme avoir abattu 39 des 40 drones lancés au-dessus de son territoire.

Kharkiv et ses environs ont été la cible d'au moins une dizaine de frappes russes, qui visent des infrastructures essentielles et provoquent des pannes d'électricité.

Dans le nord-est de l'Ukraine, mercredi, deux femmes et un enfant ont été tués dans le bombardement d’un village près de la frontière russe, selon un bilan des autorités, alors que dans la région d'Odessa, au Sud, une attaque au missile a tué quatre personnes.

Des efforts diplomatiques pour l'Ukraine

La présidente de la confédération suisse, Viola Amherd, annonce une conférence "de haut niveau" , en juin. Elle espère que cela sera "un premier pas vers une paix durable".

De leur côté, les pays baltes et scandinaves veulent accélérer l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. "Malgré l'action de la Russie, l'Ukraine et la Moldavie continuent de prendre des mesures positives en vue de leur adhésion à l'UE, a commenté le Premier ministre suédois, Tobias Billström. Il est essentiel de maintenir cet élan et je suis donc très heureux et fier de lancer, avec mes collègues ministres, une initiative unique des pays nordiques et baltes pour soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'UE."

Le président américain exhorte la Chambre des représentants à voter immédiatement pour débloquer les milliards de dollars d’aide à l’Ukraine. "La majorité des démocrates et des républicains soutiennent massivement l’Ukraine. Il doit y avoir un vote maintenant", a déclaré Joe Biden à la presse.