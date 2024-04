Par Euronews

En Hongrie, les électeurs sont divisés sur le rôle des élections européennes, certains pensent que leur vote ne changera rien.

Nos journalistes ont interrogé des électeurs dans le sud de la Hongrie.

Parmi ces électeurs, certains pensent que leur vote ne changera rien"Il y a beaucoup de gens ici qui ne vont pas voter, et j'ai parlé à pas mal de gens qui ne vont pas voter non plus. Ils s'en fichent. Ils disent que le vote n'apportera pas de changement de toute façon."

Ici, les médias publics jouent un rôle important ces élections, pourtant, certains pensent qu’ils n’ont pas le temps de s’informer correctement"Vous devez vous faire une opinion, vous devez en discuter à la maison, mais ça ne marche pas comme ça. Il ne suffit pas de mettre une pancarte à chaque arbre."

D'autres, pensent que ce sontles jeunes qui s'intéressent à la politique européenne"Tout le monde a une façon différente de penser la politique et les élections. Je pense que beaucoup de gens prennent cela pour eux et n'en parlent pas. Je pense que la jeune génération est plus disposée à avoir une opinion, et à être plus ouverte sur ce sujet."

Mais du côté des jeunes, certains sont désintéressés, comme ce jeune homme de 19 ans interrogé dans les rues de Hongrie : "- A quel point suivez-vous la politique de l'UE ? - Pas très, honnêtement. - Vous n'en avez rien à faire ? - Eh bien non".

Enfin, pour certains électeurs il reste essentiel de voter aux élections européennes. C'est le cas de cet homme : "Tout le monde devrait y réfléchir. Ce qu'ils attendent vraiment de la Hongrie. Sur notre position en Europe." A la question "En ce moment, comment vous sentez-vous ?", il répond ne pas avoir confiance en l'avenir de la Hongrie en Europe.

Près de 360 millions de personnes sont appelées à voter le 9 juin prochain.