Selon le Premier ministre, il existe aujourd'hui à Bruxelles une majorité favorable à la guerre, l'humeur de l'Europe est à la guerre et la politique est dominée par la logique de guerre.

"Non à l'immigration, à l'affirmation de genre, et à la guerre" : tel est le programme électoral des partis au pouvoir, a déclaré le Premier ministre lors du lancement officiel de la campagne du Fidesz.

Lors de l'événement organisé à Millenáris, grand espace vert du 2e arrondissement de Budapest, M. Orbán a déclaré qu'avec tout ce travail accompli, le Fidesz est le grand favori des élections.

Il a également souligné que la paix et la sécurité du peuple hongrois, les résultats économiques, les familles et les enfants devaient être protégés.

Orbán a également adressé un message à Bruxelles : selon lui, les dirigeants européens sont tombés dans la guerre et la mènent comme s'ils étaient les leurs.

"Souvenons-nous. Au début, il ne s'agissait que d'envoyer des casques. Très bien, laissons partir les casques. Puis (viennent) des sanctions, mais pas sur les transporteurs d'énergie, bien sûr. Puis, oui, sur ceux-ci aussi. Puis les transferts d'armes : d'abord des armes à feu, puis des chars, puis des avions. Puis l'aide financière : des dizaines de milliards de plus en plus. Aujourd'hui, nous en sommes à environ 100 milliards d'euros. Et la situation ne s'améliore pas, elle empire. Nous sommes à un pas de l'envoi par l'Occident de troupes en Ukraine : c'est un tourbillon de guerre. Bruxelles joue avec le feu - ce qu'elle fait est un acte de tentation".

Les gouvernements favorables à la guerre, les bureaucrates de Bruxelles, le réseau de George Soros envoient des millions de dollars à Budapest à la gauche pro-guerre. Ces derniers ne cachent pas qu'ils veulent renverser notre gouvernement, à la demande de leurs maîtres. (Ils veulent) Un gouvernement favorable à la guerre au lieu d'un gouvernement favorable à la paix, un gouvernement fantoche subordonné à Bruxelles et à Washington au lieu d'un gouvernement national Viktor Orbán Premier ministre hongrois

La question de la guerre était à l'ordre du jour peu avant le lancement de la campagne, lorsque le premier ministre hongrois et le chef d'État suisse se sont rencontrés à Budapest. Viola Amherd a présenté à Viktor Orbán ses idées sur la conférence de paix qui doit se tenir en Suisse en juin.