L'Ukraine attend l'arrivée de l'aide américaine avec impatience

Par Euronews

Après le vote décisif à la chambre des représentants à Washington sur une aide de 61 milliards de dollars pour l’Ukraine, Kyiv attend avec impatience l’arrivée de ces fonds sur le terrain.

Le pays devra patienter encore un peu. Le plan d’aide doit être examiné par le Sénat américain mardi, avant d’être soumis à Joe Biden pour une dernière signature.

Volodymyr Zelensky met la pression pour que cette aide arrive au plus vite.

"Le temps qui s'écoule entre les décisions politiques et la destruction de l'ennemi sur le front, entre l'approbation de l'enveloppe d'aide et la force de nos hommes, doit être le plus court possible. Et la force doit permettre de réellement changer la situation sur la ligne de front", a déclaré le président ukrainien.

Côté européen également, certains pays se mobilisent. À Prague, des centaines de personnes se sont rassemblées pour exprimer leur soutien au plan d'aide à l'Ukraine suggéré par l’Estonie. Il propose que les pays de l'UE envoient 0,25 % de leur PIB à l'Ukraine, ce qui permettrait d'accumuler environ 120 milliards d'euros par an, pour Kyiv.