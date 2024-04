L'Italie adopte une loi autorisant les groupes "pro-vie" à accéder aux cliniques d'avortement

Manifestants lors d'une manifestation pour demander plus de garanties sur l'application de la loi sur l'avortement devant le Sénat italien à Rome, mardi 23 avril 2024. - Tous droits réservés Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Tous droits réservés Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.