Les eurodéputés veulent une inscription de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux

Par Euronews avec AP

Le Parlement européen a voté jeudi en faveur de l'inclusion du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La résolution a été approuvée par 336 voix pour, 163 contre, et 39 abstentions, portée par les groupes Renew Europe (centristes et libéraux), Socialistes et démocrates (S&D), The Left (gauche radicale) et les Verts.

Le vote est largement symbolique car la résolution n'est pas contraignante et nécessiterait le soutien des 27 États membres pour être incluse dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Non, le droit à l'avortement ne tue pas. Au contraire, il sauve des vies. Manon Aubry Eurodéputée The Left

L'eurodéputée française Manon Aubry (The Left) a fustigé "les attaques de l'extrême droite et des réactionnaires", lors de la séance. Elle a déclaré que "Le droit à l'avortement n'est pas une question de point de vue. C'est un droit humain. Non, le droit à l'avortement n'est pas un sujet de controverse. C'est une liberté fondamentale. Non, le droit à l'avortement ne tue pas. Au contraire, il sauve des vies. Et pendant que vous vous y attaquez discrètement ici au Parlement européen, vous pouvez compter sur nous, vous nous trouverez sur votre chemin.”

Pour réviser la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée en décembre 2022, l'unanimité des Etats membres est nécessaire. Or, l'avortement fait encore l'objet de nombreuses restrictions dans certains pays, comme la Pologne et Malte, qui risquent d'opposer leur veto aux efforts visant à en faire un droit.

Le vote des eurodéputés intervient plus d'un mois après l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution française.