Les membres du Parlement européen ont réagi avec fureur après que l'institution a été frappée par de nouvelles allégations d'espionnage.

Le choc et la colère découlent de l'arrestation d'un assistant accrédité de Maximilian Krah, membre de l'Alternative für Deutschland (AfD) qui, depuis 2019, siège au sein du groupe d'extrême droite Identité et Démocratie (ID).

Le bureau du procureur fédéral a déclaré que le suspect, identifié comme Jian Guo par l'équipe du législateur, est accusé d'être"un employé des services secrets chinois" ainsi que de "transmettre à plusieurs reprises des informations sur les négociations et les décisions du Parlement européen à son client des services de renseignement."

Dans une courte déclaration, M. Krah a indiqué qu'il avait appris l'arrestation "par la presse" mardi matin et qu'il n'avait pas "d'informations supplémentaires" à communiquer.

"L'espionnage pour le compte d'un Etat étranger est une accusation grave", a déclaré l'eurodéputé, ajoutant que "si les allégations__se révèlentexactes, M. Guo cessera immédiatement de travailler pour moi".

Ces révélations interviennent à un moment troublant pour l'hémicycle, qui est actuellement confronté à des allégations distinctes concernant un système de rémunération en échange de faveurs, dans le cadre duquel plusieurs législateurs auraient accepté de l'argent d'un réseau d'ingérence pro-russe en échange de la diffusion de points de discussion et de récits favorables au Kremlin.

L'affaire est menée par les autorités belges et tchèques et impliquerait des hommes politiques d'Allemagne, de France, de Pologne, de Belgique, des Pays-Bas et de Hongrie.

"Les paiements en espèces n'ont pas eu lieu en Belgique, mais l'ingérence a eu lieu", a déclaré ce mois-ci le premier ministre belge, M. De Croo, qui a ajouté : "La Belgique étant le siège des institutions européennes, nous avons la responsabilité de faire respecter le droit de chaque citoyen à voter librement et en toute sécurité".

La manière dont les députés européens ont participé à l'opération n'est pas encore claire. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, a déclaré à Euronews qu'elle était prête à lever l'immunité des personnes soupçonnées, mais seulement après avoir reçu plus d'informations de la part des forces de l'ordre.

Alors que le "Russiagate" continue de faire des vagues, les législateurs se sont empressés mardi de dénoncer le "Chinagate" naissant et d'appeler à une enquête interne. La question a été brièvement discutée en plénière à Strasbourg avant que le vote ne reprenne.

"Ces questions sont liées au fait que des régimes autocratiques tentent d'influencer l'élaboration des politiques en utilisant le Parlement européen à cette fin et, potentiellement, en essayant d'influencer les élections européennes", a déclaré Terry Reintke, co-président du groupe des Verts, lors d'un point de presse, avertissant qu'un assistant accrédité aurait pu facilement avoir accès à des procédures confidentielles et à des interactions avec des dissidents chinois.

Le nom de Maximillian Krah étant déjà mêlé au Russiagate, les deux enquêtes devraient être "liées", a déclaré Terry Reintke, qui a nié avoir reçu de l'argent pour ses interventions dans Voice of Europe, la société d'information visée par l'enquête.

"Il y a eu des soupçons pendant un certain temps. Maintenant que les autorités allemandes ont agi, j'espère qu'il y aura une clarification rapide ", a déclaré à Euronews Reinhard Bütikofer, l'eurodéputé vert qui préside la délégation du Parlement pour les relations avec la Chine.

"Les électeurs doivent avoir la possibilité de prendre leurs décisions en sachant si certains politiciens ont activement poursuivi les intérêts chinois au lieu de représenter leurs électeurs", a-t-il ajouté.

De plus en plus de condamnation

Réagissant à la nouvelle, Valérie Hayer, chef de file de la famille libérale Renew Europe, a exhorté les citoyens à faire entendre leur voix lors des prochaines élections du 6 au 9 juin afin d'empêcher la montée de l'extrême droite que les sondages prédisent.

Mme Hayer et M. Reintke sont tous deux les principaux candidats à ces élections.

"L'extrême droite européenne se drape dans la prétendue défense de nos nations et de nos concitoyens. En réalité, les intérêts qu'elle défend sont ceux de Moscou et de Pékin", a déclaré Mme Hayer sur les réseaux sociaux.

"La souveraineté est à vendre", a écrit son collègue libéral, Guy Verhofstadt.

Anna Fotyga, membre polonaise du parti de droite Conservateurs et réformistes européens (ECR), a déclaré qu'elle n'était "pas surprise" par l'arrestation de l'assistant de M. Krah.

"Après avoir passé 10 ans à Bruxelles et lancé des alertes sur les menaces émanant de la Russie, de la Chine, de l'Iran et d'autres régimes hostiles, je suis bien consciente qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé ", a déclaré Mme Fotyga sur les médias sociaux.

Bien que l'ECR et l'ID partagent des similitudes idéologiques, comme une forte aversion pour le Green Deal et le nouveau pacte sur les migrations, ils divergent souvent sur la manière dont l'UE devrait répondre aux menaces de la Russie et de la Chine. En décembre, M. Krah a déclaré que la stratégie de "découplage" conduirait à une récession. (L'UE poursuit une stratégie de "dé-risquage" de la Chine, qui vise à maintenir les relations tout en diminuant les dépendances vulnérables).

"La Chine est chinoise. Cela nous plaît-il ? Pouvons-nous le changer ? Avons-nous intérêt à recourir aux conflits, aux sanctions et à la guerre économique ? Nous devons prendre le monde tel qu'il est, même si nous ne l'aimons pas, et en tirer le meilleur pour les citoyens européens".

Alors que les députés européens accumulaient les blâmes, Pékin est entré dans la danse. Un porte-parole du ministère des affaires étrangères a qualifié les derniers rapports, y compris l'arrestation de trois ressortissants allemands lundi, de "désinformation" et de "diffamation malveillante" visant à "saper l'atmosphère de coopération" entre la Chine et l'Europe.

"Nous espérons que les personnes concernées en Allemagne abandonneront leur mentalité de guerre froide et cesseront d'utiliser la soi-disant menace d'espionnage pour se livrer à des manipulations politiques contre la Chine", a déclaré le porte-parole, cité par l'Associated Press.

Le Russiagate et le Chinagate ne sont pas les seuls scandales d'ingérence étrangère à frapper le Parlement européen au cours de la législature actuelle : en décembre 2022, l'hémicycle a été secoué par des allégations selon lesquelles le Qatar et le Maroc avaient prodigué aux eurodéputés et à leurs assistants des sacs d'argent et des cadeaux luxueux en échange d'un traitement de faveur.

Le "Qatargate" a déclenché une frénésie médiatique et a gravement terni l'image du Parlement, qui a été contraint d'introduire de nouvelles règles de transparence et de conduite.