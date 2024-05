La cybercriminalité en hausse grâce à l'intelligence artificielle

Le coût de la cybercriminalité atteindra 11.2 billions d'euros par an en 2025.

La cybercriminalité évolue rapidement grâce à l’intelligence artificielle.

De nos jours, les cybercriminels ciblent les citoyens et les entreprises du monde entier avec des techniques sophistiquées et des escroqueries difficiles à détecter qui peuvent tromper même les cadres expérimentés.

Globalement, on estime que le coût des cyberattaques en 2025 dépassera les 10 billions de dollars (9.3 billions d'euros).

Christos Xenakis, professeur de cybersécurité, explique comment l’intelligence artificielle aide les criminels à développer des scénarios complexes et imaginatifs pour tromper leurs victimes.

Des attaques personnalisées impliquent que les cybercriminels utilisent la vidéo et le son disponibles publiquement en ligne pour imiter le visage et la voix d’une personne. Ces faux produits sont ensuite utilisés pour passer des appels vidéo en ligne et demander de l’argent à la famille ou à des partenaires commerciaux.

Les individus perdent 318 milliards de dollars (295 milliards d'euros) chaque année à cause de la cybercriminalité. Plus de 71 millions de personnes en sont victimes par an.

Le coût moyen d’une atteinte à la protection des données des PME peut varier entre 120 000 et 1.24 millions de dollars (110 000 euros et 1.15 million d'euros).

"Tous les utilisateurs de moyens de paiement électroniques devraient connaître certains principes de base. Par exemple, ne pas facilement cliquer sur les liens qui nous sont envoyés, essayer de vérifier l’expéditeur", exorte Nikolaos Kurogenis, professeur de banque et de gestion financière à l'Université du Pirée.

Souvent, les adresses e-mail sont facilement contrefaits, de sorte que les organisations, par exemple les banques, doivent envoyer des instructions spéciales à leurs clients pour les avertir qu’elles n’utilisent pas de telles techniques", Nikolaos Kurogenis, professeur de banque et de gestion financière, Université du Pirée.

Le coût mondial des cyberattaques contre les entreprises et les citoyens ordinaires augmente de 15 % chaque année.