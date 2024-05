Correspondant d'euronews : "Attentat contre Fico montre la profonde division politique en Slovaquie"

"Le parti de Robert Fico, le SMER, a toujours été accusé de démanteler la démocratie. Lui et son parti ont accusé l'opposition de vendre le pays à l'Occident", relève Gábor Tanács de notre bureau à Budapest.

Les médecins "luttent pour la vie" de Robert Fico, a déclaré le ministre slovaque de la Défense lors d'une conférence de presse à l'extérieur de l'hôpital de Banská Bystrica.

Robert Kaliňák a déclaré que le Premier ministre slovaque avait été opéré et qu'il se trouvait dans un état "extraordinairement grave".

Le ministre a déclaré que l'attaque était motivée par des raisons politiques.

Le correspondant d'Euronews Gábor Tanács est maintenant à Banská Bystrica, en Slovaquie:

"Le Premier ministre Robert Fico est soigné ici, à l'hôpital de Banská Bystrica. Le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur viennent de nous parler lors d'une conférence de presse et nous ont dit qu'il luttait toujours pour sa vie". L'agression du Premier ministre a clairement choqué le pays, et même les ministres. Cela montre la profonde division politique en Slovaquie. Au cours de la campagne (récente pour les législatives) le parti de Robert Fico, le SMER, a toujours été accusé de démanteler la démocratie. Lui et son parti ont accusé l'opposition de vendre le pays à l'Occident."