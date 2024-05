Vladimir Poutine est arrivé en Chine

Par Euronews

Vladimir Poutine est en Chine pour une visite officielle, la deuxième en moins de sept mois. Un rapprochement qui inquiète les pays occidentaux.

PUBLICITÉ

À sa descente d’avion à Pékin, Vladimir Poutine est accueilli par des officiels chinois, avant d’entrer dans sa limousine, direction le palais présidentiel, où l’attend Xi Jinping.

Il s’agit de la seconde visite du président russe en Chine en un peu plus de six mois. Signe que Moscou et Pékin sont déterminés à renforcer leur coopération. Un rapprochement qui inquiète les Etats-Unis et l’Union européenne.

"La rencontre entre Poutine et Xi à Pékin est vraiment importante parce qu'elle rapproche les deux partenaires les plus importants et les plus puissants de la région eurasienne dans le cadre d'un mariage quelque peu forcé, mais un mariage qui a une dimension anti-occidentale très nette", explique Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia Eurasia Center.

Les échanges commerciaux entre ces deux puissances ont atteint 222 milliards d’euros en 2023. Mais pour éviter les sanctions américaines, les banques chinoises ont récemment réduit leurs transactions avec leurs clients russes.

Xi Jinping, qui revient d’une tournée européenne y a malgré tout défendu ses liens avec Moscou.