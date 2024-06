Par Euronews avec AP, EBU

"Nous ne voulons pas prolonger cette guerre" a déclaré le président ukrainien. "Nous devons parvenir à une paix juste le plus rapidement possible." Mais les contours de ce plan n'ont pas été divulgués.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il travaillait sur un "plan global" concernant la manière dont Kyiv envisage la fin de la guerre avec la Russie.

S'adressantà des journalistes, en marge d'une visite de la présidente slovène Nataša Pirc Musar, il a déclaré : "Nous ne voulons pas prolonger cette guerre".

"Nous devons parvenir à une paix juste le plus rapidement possible. Nous avons parlé de la situation sur le champ de bataille, notamment dans la région de Kharkiv où la Russie a tenté de lancer une offensive de grande envergure. Les occupants n'y sont pas parvenus. Nos forces ukrainiennes ont stabilisé la situation et arrêté l'offensive, ce qui était difficile. Nous continuerons à faire de même pour ôter à la Russie l'illusion qu'elle peut obtenir quelque chose avec cette guerre", a-t-il déclaré.

La rencontre entre M. Zelensky et M. Pirc Musar avait pour but de discuter des préparatifs d'un deuxième sommet international pour la paix, après l'événement de deux jours qui s'est tenu au début du mois en Suisse.

"Je suis très heureux des progrès réalisés lors de la première conférence sur le maintien de la paix en Suisse. Et nous avons convenu qu'il n'y a pas un seul homme politique en Europe qui ne veuille pas la paix. Nous sommes tous conscients des risques. Mais c'est à l'Ukraine de décider quand et dans quelles conditions elle négociera. Et nous sommes à vos côtés", a-t-elle déclaré.

Le président Zelensky avait organisé ce sommet afin de rallier le soutien international à l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose depuis deux ans à la Russie.

Des dirigeants et des hauts fonctionnaires de plus de 90 pays présents en Suisse, en l'absence de la Russie et de la Chine, s'étaient mis d'accord sur un communiqué final stipulant que l'intégrité territoriale de l'Ukraine devait être respectée dans le cadre de tout accord de paix.

Une femme âgée handicapée est assise à l'intérieur d'une camionnette pendant son évacuation vers des zones sûres à Toretsk, le 28 juin 2024.

Mais tous les participants n'étaient pas d'accord avec la formulation de la déclaration et ont refusé de la signer. Certains pays, comme l'Inde et l'Arabie saoudite, ont déclaré que l'efficacité du sommet lui-même était limitée par l'absence de la Russie.

Il n'existe actuellement aucun mécanisme officiel de négociation directe entre Kyiv et Moscou, mais l'Ukraine a déclaré à plusieurs reprises que la Russie devait retirer toutes ses forces de l'intérieur de sa frontière, y compris de la péninsule de Crimée qu'elle a annexée en 2014, avant que des pourparlers de paix sérieux ne puissent être entamés.

Cependant, les troupes russes ont réalisé des gains territoriaux sur le champ de bataille et M. Zelensky s'est souvent plaint de la lenteur des livraisons d'armes et de munitions de la part des alliés occidentaux.

Vendredi, le président ukrainien a indiqué sur X qu'une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Dnipro avait détruit quatre étages et blessé trois personnes.

Les autorités locales ont déclaré qu'une personne avait été tuée lors de la frappe et que deux autres étaient portées disparues. Le gouverneur de la région a déclaré qu'un enfant de sept mois figurait parmi les blessés après avoir inhalé de la fumée provenant de la frappe.

Jeudi, le président Zelensky a appelé les dirigeants de l'Union européenne à tenir leurs promesses de fournir des équipements militaires à son pays, alors que l'Union s'est engagée à soutenir Kiev sur le long terme.

S'exprimant lors d'un sommet du Conseil de l'UE à Bruxelles, il a déclaré qu'il présenterait un "plan détaillé" pour mettre fin à la guerre dans les mois à venir.

"Tous ceux qui souhaitent réellement la paix doivent travailler ensemble pour élaborer un plan d'action visant à traiter tous les aspects de la sécurité qui ont été violés par la Russie", a-t-il déclaré.