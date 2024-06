Poutine appelle à la production de missiles jusque-là interdits par le traité de 1988

Par Euronews avec AP

Au Conseil de sécurité des Nations unies, vendredi, un représentant de Conflict Armament Research a déclaré que son organisation avait détaillé les composants des missiles utilisés contre l'Ukraine et que les preuves montraient qu'ils provenaient de Corée du Nord.

Le président russe Vladimir Poutine a suggéré de reprendre la production de missiles à portée intermédiaire qui étaient interdits en vertu d'un traité, aujourd'hui caduque, signé avec les États-Unis.

Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) interdisait l'utilisation de missiles nucléaires et conventionnels basés au sol d'une portée comprise entre 500 et 5 500 kilomètres.

Il était considéré comme une référence en matière de maîtrise des armements lorsque le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev et le président américain Ronald Reagan l'ont signé en 1988.

Mais les États-Unis se sont retirés du pacte en 2019, invoquant des violations de la part de la Russie.

"Nous devons lancer la production de ces systèmes de frappe et ensuite, en fonction de la situation réelle, prendre des décisions sur le lieu où les placer, si nécessaire pour assurer notre sécurité", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale russe.

Le chef du Kremlin a indiqué que la Russie n'avait pas produit de tels missiles depuis l'abolition du traité en 2019, mais que "l'on sait aujourd'hui que les États-Unis non seulement produisent ces systèmes de missiles, mais qu'ils les ont déjà amenés en Europe pour des exercices, au Danemark. Tout récemment, il a été annoncé qu'ils se trouvaient aux Philippines".

Le Conseil de sécurité s'est réuni vendredi sur le thème de la prolifération des armes et de la Corée du Nord. Seth Wenig/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Depuis qu'elle s'est retirée du traité, l'armée américaine a progressé dans le développement d'une capacité de missiles conventionnels à moyenne portée lancés depuis le sol, appelée Typhon, qui aurait été interdite en vertu du traité INF.

Le Typhon est capable de tirer deux missiles (le missile d'attaque terrestre Tomahawk et le missile standard 6). L'armée a testé le système lors d'un exercice aux Philippines au printemps dernier.

Le dernier traité de contrôle des armements encore en vigueur entre Washington et Moscou est le nouveau traité de réduction des armements stratégiques, qui limite à 1 550 le nombre d'ogives nucléaires déployées et à 700 le nombre de missiles et de bombardiers déployés par chaque pays. Il doit expirer en 2026 et l'absence de dialogue sur l'ancrage d'un nouvel accord inquiète les défenseurs du contrôle des armements.

La déclaration de Vladimir Poutine est intervenue le jour même où les transferts d'armes de la Corée du Nord vers la Russie ont fait l'objet d'une session du Conseil de sécurité des Nations unies.

Jonah Leff, représentant de Conflict Armament Research (CAR), a déclaré que son organisation avait détaillé les composants des missiles utilisés contre l'Ukraine et que les preuves montraient qu'ils provenaient de Corée du Nord.

"Les preuves susmentionnées que mon organisation a observées et documentées de première main établissent de manière irréfutable que le missile tiré sur Kharkiv était bien d'origine nord-coréenne. Lors d'une visite ultérieure au cours de laquelle j'ai moi-même voyagé avec une équipe en Ukraine pour une documentation plus approfondie, nous avons observé d'autres armes conventionnelles fabriquées par la RPDC. Nous avons observé d'autres armes conventionnelles fabriquées par la RPDC qui avaient été saisies sur les lignes de front et qui n'avaient jamais été observées sur le champ de bataille en Ukraine", a-t-il déclaré.

Or, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisent le transfert d'armes à la Russie.

"Ces derniers mois, des allégations de transfert de missiles balistiques et de munitions de la Corée du Nord vers la Fédération de Russie ont également été formulées, en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité", a déclaré Izumi Nakamitsu, le haut représentant pour les affaires de désarmement.